راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در خلخال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هزاران نفر از دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم خلخال روز سه شنبه با شرکت در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سرداده و دخالت‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را در امور کشورمان و سایر کشورهای جهان محکوم کردند.

راهپیمایی مردم خلخال در حالی که مسئولان مختلف شهرستان پیشاپیش مردم حرکت می‌کردند، از میدان جانبازان این شهر آغاز و پس از طی مسیر خیابان امام خمینی (ره) با تجمع در میدان معلم این شهر، سخنرانی و قرائت قطعنامه در این محل پایان یافت.

در تجمع راهپیمایان این شهر امام جمعه خلخال از یوم‌الله ۱۳ آبان ماه به عنوان روز تاریخی، سرنوشت‌ساز کشور یاد کرد و گفت: وقایع مهمی از جمله تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۵۷، شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان تهران بدست عمال رژیم شاهنشاهی پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۵۸ در این روز اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام سید رضا قدسی با بیان اینکه دانش‌آموزان و دانشجویان از ارکان مهم انقلاب اسلامی بوده و در شکل‌گیری نظام اسلامی ایران نقش مهمی داشته‌اند، اظهارداشت: زنده نگهداشتن این روز و برگزاری راهپیمایی احیا و حفظ ارزش‌های انقلاب و دستاوردهای شهدای والامقام کشور اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن سرسخت خود آمریکا را باید به درستی بشناسیم گفت: آنهایی که می‌گویند مشکل ما با آمریکا از روز ۱۳ آبان آغاز شد اشتباه می‌کنند، دشمنی با امریکا از روز کودتای ۲۸ مرداد و زمانی که مصدق رئیس دولت وقت، نفت ایران را ملی اعلام کرد و آمریکایی‌ها احساس کردند که دستشان از ایران بریده می‌شود دشمنی خود را با کشورمان آغاز، کودتا کرده و دولت مصدق را ساقط کردند.

وی گفت: حمله اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه با ایران با هدف حمله هوایی و ایجاد اغتشاش در داخل کشور، تغییر نظام و جایگزینی دولت دستشانده خود در کشور بود که حضور گسترده مردم وحدت و انسجام، رهبری مقتدررهبر معظم انقلاب و رشادت نیروهای نظامی همراه با داشتن دست برتر در قدرت موشکی مانع از دستیابی دشمن به اهداف خود شد.

امام جمعه خلخال گفت: دشمن همواره از روحیه استکبار ستیزی مردم به ویژه جوانان ما همواره هراس داشته و در تلاش برای ایجاد انحراف ذهنی در بین نسل نوجوان و جوان جامعه است.

وی گفت: در حالی که وظیفه جوانان، دانش آموزان و دانشجویان تلاش برای توسعه و رشد علمی است مسئولان نیز وظیفه خطیری در مقابل مردم ایران اسلامی حل مشکلات عدیده مردم کشور در سطوح شهرستانی، استانی و ملی دارند.

امام جمعه خلخال با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و آغاز ایام فاطمیه از حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان بانویی با شخصیتی ظالم ستیز یاد کرد و افزود: آن حضرت با تمام وجود خود در مقابل ظالمان جهاد کرده و از ولایت با تمام وجود حمایت کرد.

حجت الاسلام قدسی اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) در راه ظلم ستیزی و ولایت پذیری به شهادت رسید و آن حضرت اولین شهیده راه ولایت است.

مشابه این راهپیمایی با حضور گسترده مردم در شهرهای کلور، مرکز بخش شاهرود و هشجین مرکز بخش خورش‌رستم این شهرستان برگزار شد.