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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

ملت ایران در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی سرخم نمی‌کنند

ملت ایران در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی سرخم نمی‌کنند

اردبیل-حضور پرشور مردم اردبیل و تمامی شهرستان‌های این استان ولایت مدار در اهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که ملت ایران در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی سرخم نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها، شیرین اسلوب: مسئولان و سازمان‌دهندگان راهپیمایی ۱۳ آبان در مشگین‌شهر با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان ادارات و نهادهای مختلف، تلاش کردند زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حرکت مردمی را فراهم کنند. از آماده‌سازی مسیرها و امکانات رفاهی گرفته تا اطلاع‌رسانی گسترده به اقشار مختلف مردم، همه اقدامات با هدف حضور گسترده و پرشور شهروندان در این روز تاریخی انجام شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان امروز در مشگین شهر نیز همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار برگزار شد.

رسانه‌های ما با عزم مردمی گره خورده است

حجت الاسلام رضا باوقار امام جمعه مشگین شهر در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف تبلیغات دشمن، ایجاد یأس و انفعال در میان ملت ایران است، اما مردم ما امروز با حضور سراسری و شعارهای امیدبخش خود، به بهترین شکل ممکن پاسخ دادند و نشان دادند که رسانه‌های ما با عزم مردمی گره خورده است.

وی با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران و مردم، خاطرنشان کرد: پیام امروز ما به جهانیان این است که ملت ایران، هوشیار، یکپارچه و مصمم است و هیچ‌گاه در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی سر خم نمی‌کند.

محمد رضا ۱۶ ساله دانش آموز مشگین شهری نیز در راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار: آمدیم بگوییم که نسل ما از پدرانمان کم‌نیاورده است ما هم مثل شهدای دانش‌آموز در برابر دشمن می‌ایستیم و علم و ایمان ما سلاح ما است.

وی افزود: حضور امروز ما، پاسخ به ادعاهای دروغین رئیس‌جمهور آمریکا است و ما به هیچ‌وجه تحت تأثیر پروپاگاندای رسانه‌ای آنان قرار نمی‌گیریم.

حضور خودجوش و آگاهانه مردم، به ویژه نسل جوان، بزرگ‌ترین ضربه را به پروپاگاندای دشمن وارد کرد

حجت‌الاسلام صادق صمدی، رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهپیمایی امسال، تنها یک حرکت نمادین نیست بلکه یک عملیات رسانه‌ای تمام‌عصری است که قدرت نرم انقلاب اسلامی را در مقابل تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن به نمایش گذاشت. حضور خودجوش و آگاهانه مردم، به ویژه نسل جوان، بزرگ‌ترین ضربه را به پروپاگاندای دشمن وارد کرد.

وحید سیدعزیزی رئیس آموزش و پرورش مشگین شهر که در جمع دانش آموزان در مراسم راهپیمایی بود، اظهار کرد: در این روز بزرگ، دانش‌آموزان و ملت غیور مشگین‌شهر با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر حمایت قاطع خود را از آرمان‌های مقدس انقلاب و ولایت فقیه اعلام کردند و پرچم استکبارستیزی را در برابر جهان‌خواران به اهتزاز درآوردند.

ملت ایران در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی سرخم نمی‌کنند

وی افزود: این حماسه‌آفرینی، ادامه‌دهنده راه شهیدان و بیانگر رشد و تعالی نسل نوجوان و جوان انقلاب در پرتو تعلیم و تربیت اسلامی است.

۱۳ آبان نماد نفرت از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین‌الملل است

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان، که هر ساله با حضور پرشور مردم انقلابی و وفادار به آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، پیام واضح و روشنی دارد و این راهپیمایی عظیم، تجدید بیعت ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی، به ویژه استکبارستیزی و حمایت از مظلومان جهان است. این روز، نماد نفرت از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین‌الملل است و نشان می‌دهد که ملت ایران تا پای جان بر اصول انقلاب اسلامی پایبند است و در برابر هیچ قدرتی کوتاه نمی‌آید. این حرکت عظیم، هشداری به دشمنان است که توطئه‌های آنان در برابر اراده آهنین ملت ایران راه به جایی نخواهد برد.

کد مطلب 6644605

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