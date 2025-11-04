ساپینتو: الوحدات بازیکنان خوبی دارد/ برای سه امتیاز وارد زمین می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با الوحدات اردن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: در دیدار رفت عملکرد خوبی مقابل الوحدات داشتیم و توانستیم بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. بازیکنانی خوبی در این تیم حضور دارند و دیدار گذشته خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. هدف ما کسب سه امتیاز در بازی مقابل الوحدات است.

او ادامه داد: ما می‌خواهیم به کار خود در لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهیم. بازی فردا برای ما بسیار مهم است و دیدار آخر جهت صعود به دور حذفی مسابقات اهمیت زیادی دارد، اما هدف اصلی ما کسب پیروزی مقابل الوحدات است تا امتیاز خود را در جدول به ۶ برسانیم.

سرمربی استقلال افزود: قطعاً این بازی با دیدار رفت متفاوت است، چون ما در خارج از خانه به مصاف حریف می‌رویم. این تیم از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران برخوردار است و بازیکنانش با روحیه بالایی وارد زمین می‌شوند. ما می‌دانیم در این بازی فشار زیادی روی ما وارد خواهد شد، اما برای آن آمادگی داریم. با این حال، با تمرکز بالا وارد زمین می‌شویم تا سه امتیاز را به دست بیاوریم.

ساپینتو تصریح کرد: تغییرات زیادی داشته‌ایم و در این مدت در حال ساختن تیم بودیم. به زمان نیاز داشتیم تا بهتر شویم. ما سعی می‌کنیم بازی به بازی عملکرد بهتری داشته باشیم. می‌دانم نتایج تیم‌های ایرانی چندان خوب نبوده، اما ما می‌خواهیم این روند را تغییر دهیم و نتیجه را به سود خودمان رقم بزنیم.