به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با یک بازی کمتر در جدول رده بندی لیگ بیست و پنجم در رده دوم قرار دارد، در صورت پیروزی در بازی دهم خود مجدداً به صدر جدول صعود خواهد کرد تا روزهای ناکام و تلخ ابتدای فصل را به فراموشی بسپارد.

شاگردان ریکاردو ساپینتو اما در لیگ قهرمانان آسیا وضعیت باثباتی ندارند و شانس اندکی برای صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها دارند. با این حال پیشکسوتان و هواداران این تیم از عملکرد آبی پوشان راضی هستند و این تیم را رو به پیشرفت می‌دانند.

مهدی فنونی زاده هافبک دهه ۶۰ استقلال یکی از آنهاست که اعتقاد دارد این تیم به ثبات تاکتیکی و فردی مناسب رسیده و می‌تواند با ادامه این روند یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ بیست و پنجم باشد.

استقلال هیچ حریفی را دست کم نمی‌گیرد

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی عملکرد آبی پوشان در هفته‌های اخیر گفت: بعد از چند هفته بد نتیجه گرفتن حالا آبی پوشان به یک تیمی قدرتمند تبدیل شده اند که تنها برای برد به میدان می آیند و چون این تفکر به آنها القا شده دست خالی از زمین بیرون نمی آیند. استقلال هیچ حریفی را دست کم نمی‌گیرد و کاری ندارد که تیم جوان است یا تجربه بالایی دارد آنها با قدرت ظاهر می‌شوند و خوب نتیجه می‌گیرند تا به روحیه ای بهتر به مصاف حریف بعدی بروند.

الوحدات کار استقلال را سخت کرد

وی در خصوص دیدار برگشت استقلال برابر الوحدات اردن که با تساوی به پایان رسید، گفت: الوحدات در تهران شکست خورد ولی در دیدار برگشت در خانه حریف کار سختی داشت. پیروزی برابر الوحدات می‌توانست شرایط صعود به مرحله بعد را برای استقلال هموار کند اما با نتیجه‌ای که رقم خورد حالا کار سخت شده و باید منتظر دیدارهای آینده و نتایج آنها باشیم.

کوشکی به خودش و استقلال ضربه زد

کارشناس فوتبال با انتقاد از عملکرد کوشکی و از دست دادن سه بازی آینده درلیگ سطح دو آسیا گفت: هر بازیکنی دچار اشتباه می‌شود و این در فوتبال طبیعی است اما حرکت کوشکی اشتباه نبود بلکه ضربه زدن به خودش و استقلال بود. او می‌توانست با آمادگی که این روزها دارد نقش تعیین کننده ای در دو بازی پیش رو داشته باشد ولی یک حرکت بچه گانه و غیر حرفه ای باعث شد نقشه‌های ساپینتو برای لیگ قهرمانان نقش بر آب شود. این اتفاق تجربه تلخی برای او خواهد بود تا دیگر چنین رفتاری از او دیده نشود.

تفاوت‌ها کاملاً مشخص شده

فنونی زاده در خصوص عملکرد بازیکنان خارجی استقلال گفت: وقتی بازیکن خارجی جذب می‌شود باید بهتر از داخلی‌ها باشد. خارجی‌های استقلال به دوگروه تقسیم شده اند؛ آسانی، رستم، منیر و اندونگ در یک طرف و سایر خارجی‌ها در طرف دیگر. آسانی و منیر و رستم فوق العاده ظاهر شدند و نقش تعیین کننده و محوری در تیم دارند. رستم به خوبی به خط دفاع نظم داده و خط دفاع از آشفتگی اوایل فصل کاملاً دور شده و یاسر و منیر با ارسال‌های دقیق و حرکات انفجاری و زدن گل استقلال را به یک تیم هجومی تبدیل کرده اند تا همه تیم‌ها از این استقلال وحشت داشته باشند.

دربی هر جا باشد استقلال باید برنده شود

وی در خصوص محل برگزاری دربی و اینکه هر روز اسم یک شهر اعلام می‌شود گفت: هر شهری که باشد دو تیم طرفداران خود را خواهند داشت و هواداران تیم‌های خود را تنها نمی‌گذارند. اراک، شیراز و مشهد یا هر شهری دیگر برای استقلال تفاوتی نخواهد داشت. آنها برای رسیدن به قهرمانی باید حریف خود را شکست دهند تا بتوانند به قهرمانی امیدوار باشند. دربی همیشه شرایط ویژه دارد و همین موضوع باعث جذابیت این بازی برای همه حتی آنهایی که به فوتبال علاقه‌ای هم ندارند خواهد شد.

انتخاب مدیر عامل ضابطه‌ای باشد نه رابطه‌ای

وی در پایان و در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید برای استقلال گفت: برخی‌ها که سابقه خوبی ندارند برای صندلی مدیریت استقلال دندان تیز کرده و به هر طریقی می‌خواهند این پست حساس را از آن خود کنند. آن صندلی جای هر کسی نیست. فردی باید مدیر عامل شود که دارای اعتبار باشد. به دنبال سهم خواهی و منافع خودش نباشد و برای استقلال دل بسوزاند. امیدوارم مدیرعامل جدید بر اساس ضابطه بر روی صندلی مدیریت بنشیند نه رابطه. از مدیران هلدینگ هم می‌خواهیم بهترین انتخاب را داشته باشند تا استقلال بتواند پر قدرت تر از گذشته در میادین حضوری موفق داشته باشد.