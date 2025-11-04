نقش تعیین کننده سه بازیکن در استقلال/ مدیرعامل رابطه ای انتخاب نشود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که روند خوبی را در هفتههای اخیر در پیش گرفته و با کسب چند پیروزی به صدر جدول رده بندی لیگ برتر رسیده است، در یکی از حساسترین دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آسیا باید چهارشنبه شب به مصاف الوحدات اردن برود. دیداری که از اهمیت بالایی برای آبی پوشان برخوردار است و پیروزی در زمین حریف میتواند روحیه این تیم را بالا ببرد.
با اتفاقات مثبتی که پیرامون استقلال رخ داده است، هواداران و پیشکسوتان حامی ریکاردو ساپینتو شده اند و از او به عنوان یک مربی تاثیرگذار یاد میکنند. در این میان بازیکنان سابق استقلال هم از عملکرد این تیم راضی هستند. مهدی فنونی زاده بازیکن دهه ۶۰ استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این تیم صحبت کرد.
استقلال هیچ حریفی را دست کم نمیگیرد
هافبک سابق آبی پوشان در ابتدای صحبتهایش گفت: بعد از چند هفته بد نتیجه گرفتن حالا آبی پوشان به یک تیمی قدرتمند تبدیل شده اند که تنها برای برد به میدان می آیند و چون این تفکر به آنها القا شده دست خالی از زمین بیرون نمی آیند. استقلال هیچ حریفی را دست کم نمیگیرد و کاری ندارد که تیم جوان است یا تجربه بالایی دارد آنها با قدرت ظاهر میشوند و خوب نتیجه میگیرند تا به روحیه ای بهتر به مصاف حریف بعدی بروند.
الوحدات امیدها را زنده خواهد کرد
وی در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر الوحدات اردن گفت: الوحدات در تهران شکست خورد ولی دیدار برگشت در خانه حریف است و استقلال باید منطقی بازی کند. برای رسیدن به گل عجله نکند و آرامش را در دستور کار خود قرار دهد. پیروزی برابر الوحدات شرایط صعود به مرحله بعد را برای استقلال هموار خواهد کرد به شرط آنکه نکات فنی را رعایت کنند از درگیریهای بی مورد پرهیز کنند و اسیر حاشیههای حریف نشوند.
کوشکی به خودش و استقلال ضربه زد
کارشناس فوتبال با انتقاد از عملکرد کوشکی و از دست دادن سه بازی آینده درلیگ سطح دو آسیا گفت: هر بازیکنی دچار اشتباه میشود و این در فوتبال طبیعی است اما حرکت کوشکی اشتباه نبود بلکه ضربه زدن به خودش و استقلال بود. او میتوانست با آمادگی که این روزها دارد نقش تعیین کننده ای در سه بازی پیش رو داشته باشد ولی یک حرکت فوق العاده بچه گانه و غیر حرفه ای باعث شد نقشههای ساپینتو برای لیگ قهرمانان نقش بر آب شود. این اتفاق تجربه تلخی برای او خواهد بود تا دیگر چنین رفتاری از او دیده نشود.
تفاوتها کاملاً مشخص شده
فنونی زاده در خصوص عملکرد بازیکنان خارجی استقلال گفت: وقتی بازیکن خارجی جذب میشود باید بهتر از داخلیها باشند. خارجیهای استقلال به دوگروه تقسیم شده اند آسانی، رستم، منیر و اندونگ در یک طرف و سایر خارجیها در طرف دیگر. آسانی و منیر و رستم فوق العاده ظاهر شدند و نقش تعیین کننده و محوری در تیم دارند. رستم به خوبی به خط دفاع نظم داده و خط دفاع از آشفتگی اوایل فصل کاملاً دور شده و یاسر و منیر با ارسالهای دقیق و حرکات انفجاری و زدن گل استقلال را به یک تیم هجومی تبدیل کرده اند تا همه تیمها از این استقلال وحشت داشته باشند.
دربی هر جا باشد استقلال باید برنده شود
وی در خصوص محل برگزاری دربی و اینکه هر روز اسم یک شهر اعلام میشود گفت: هر شهری که باشد دو تیم طرفداران خود را خواهند داشت و هواداران تیمهای خود را تنها نمیگذارند. اراک، شیراز و مشهد یا هر شهری دیگر برای استقلال تفاوتی نخواهد داشت. آنها برای رسیدن به قهرمانی باید حریف خود را شکست دهند تا بتوانند به قهرمانی امیدوار باشند. دربی همیشه شرایط ویژه دارد و همین موضوع باعث جذابیت این بازی برای همه حتی آنهایی که به فوتبال علاقهای هم ندارند خواهد شد.
انتخاب مدیر عامل ضابطهای باشد نه رابطهای
وی در پایان و در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید برای استقلال گفت: برخیها که سابقه خوبی ندارند برای صندلی مدیریت استقلال دندان تیز کرده و به هر طریقی میخواهند این پست حساس را از آن خود کنند. آن صندلی جای هر کسی نیست. فردی باید مدیر عامل شود که دارای اعتبار باشد. به دنبال سهم خواهی و منافع خودش نباشد و برای استقلال دل بسوزاند. امیدوارم مدیر عامل جدید بر اساس ضابطه بر روی صندلی مدیریت بنشیند نه رابطه. از مدیران هلدینگ هم میخواهیم بهترین انتخاب را داشته باشند تا استقلال بتواند پر قدرت تر از گذشته در میادین حضوری موفق داشته باشد.
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