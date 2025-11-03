خیری: استقلال الوحدات را دست کم نگیرد/این موفقیت حاصل صبر هواداران است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبانماه از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان به مصاف تیم الوحدات اردن میرود.
هر دو تیم تا اینجا از سه دیدار خود در گروه A سه امتیاز به دست آوردهاند و این دیدار برایشان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که پیروزی در این مسابقه میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش شانس صعود به مرحله حذفی رقابتها داشته باشد.
شاگردان ریکاردو ساپینتو در هفتههای اخیر عملکرد درخشانی داشتهاند و با چهار پیروزی پیاپی در رقابتهای داخلی و آسیایی، با روحیهای بالا پا به این بازی میگذارند. آبیپوشان پایتخت که در دیدار رفت مقابل الوحدات با یک بازی حسابشده موفق به کسب نخستین سه امتیاز آسیایی خود شدند، اکنون به دنبال ادامه این روند و دستیابی به دومین پیروزی در لیگ قهرمانان هستند.
استقلال در دیدارهای اخیر خود با انسجام دفاعی بالا، خلاقیت در خط میانی و تیزهوشی مهاجمانش توانسته چهرهای قدرتمند از خود نشان دهد. هواداران این تیم نیز امیدوارند شاگردان ساپینتو با کسب پنجمین پیروزی متوالی، گام بلندی در مسیر صعود از گروه خود بردارند و بار دیگر نام استقلال را در سطح قاره آسیا پرآوازهتر کنند.
در سوی دیگر، تیم الوحدات که در خانه از حمایت هواداران اردنی برخوردار است، برای جبران نتایج گذشته و حفظ امیدهایش در جدول گروهی، با انگیزهای بالا مقابل استقلال صفآرایی خواهد کرد. به همین دلیل پیشبینی میشود این دیدار یکی از حساسترین و تماشاییترین بازیهای هفته در لیگ قهرمانان آسیا باشد.
استقلال در شرایط بسیار خوبی قرار دارد
شاهین خیری پیشکسوت تیم فوتبال استقلال، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص شرایط استقلال باید بگویم که تیم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. حتی اگر در دیدار با الوحدات ببازیم هم باز هم وضعیت استقلال خوب است. استقلال امسال بازیکنانی گرفته که واقعاً تأثیرگذارند. تأثیرگذاری در فوتبال مسئله بسیار مهمی است. البته من قصد مقایسه با تیمهایی مثل بارسلونا، رئال مادرید، بایرن مونیخ، آث میلان یا اینتر را ندارم، چون ما از نظر فوتبال حداقل پنجاه یا شصت سال از آنها عقب هستیم، اما استقلال بازیکنانی دارد که میتوانند سرنوشت بازی را تغییر دهند.
خیری افزود: در حال حاضر یکی دو بازیکن داریم که میتوانند بازی را دربیاورند. منیر الحدادی خیلی خوب شده و واقعاً به استقلال کمک میکند، در این مورد هیچ شکی وجود ندارد. اگر کسی هم انتقاد کند، من شخصاً میپذیرم. یکسری اتفاقات به تیم برای نتیجه گرفتن کمک میکند؛ از جمله انسجام تیمی، دفاعی، تهاجمی و حتی مدیریتی.
پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: استقلال در حال حاضر تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد اروپایی را بازی میکند. تیم از جلو پِرِس میکند و از همین پِرِس نتیجه گرفته است. شاید بعضی مواقع اشتباه پرس کند، اما به نظر من در کل درست عمل کرده و نتیجه هم گرفته است. اینکه برخی میگویند استقلال هفت گل خورده، بله درست است، اما در فوتبال چنین اتفاقاتی طبیعی است و باید گذشته را فراموش کنیم.
صبر هواداران استقلال جواب داد
وی گفت: به نظر من استقلال امسال در مسیر درستی قرار گرفته است. من از ابتدای فصل گفتم که این تیم نتیجه میگیرد، فقط هواداران باید کمی صبر داشته باشند. حالا هم این اتفاق افتاده و استقلال در مسیر خوبی است. نمیگویم حتماً قهرمان میشود، اما راهی که در پیش گرفته مثبت است و میتواند با ادامه این روند به اهدافش برسد. ممکن است در ادامه مسیر هم شکستهایی پیش بیاید، اما مهم این است که مسیر درست انتخاب شده است.
خیری ادامه داد: ساپینتو مربی بزرگی است. متأسفانه بعضیها در ایران همیشه دنبال این هستند که مربیان خارجی را تخریب کنند، در حالی که مربیان ایرانی هم بسیار محترم، با شخصیت و با دانش هستند. با این حال ساپینتو کار خود را بلد و تیم را در مسیر درستی قرار داده است. استقلال اکنون فوتبال خوبی بازی میکند و نتایجش هم نشان میدهد که مسیر رو به رشد را طی میکند.
الوحدات اصلاً تیم ضعیفی نیست
وی در خصوص دیدار پیشروی استقلال برابر الوحدات اردن اظهار داشت: الوحدات تیم بسیار قدرتمندی است و نباید آن را دستکم گرفت. برخی چون نام اردن را میشنوند، تصور میکنند تیم ضعیفی است، در حالی که اینگونه نیست. این تیم منسجم و حرفهای بازی میکند و استقلال برای پیروزی مقابل آن باید با برنامه ظاهر شود.
خیری درباره محرومیت علیرضا کوشکی گفت: در مورد کوشکی باید بگویم که بازیکن بد و بیاخلاقی نیست، فقط یک اشتباه بچگانه مرتکب شد. او نباید در شرایطی که تیم الوحدات ۱۰ نفره بود (در بازی رفت مقابل استقلال) کاری میکرد که به داور بهانه بدهد. معمولاً وقتی تیمی ۱۰ نفره میشود، داور بهصورت ناخودآگاه تمایل دارد کمی به آن تیم کمک کند و همین امر ممکن است باعث بروز تصمیمهای احساسی شود.
استقلال نباید در بازی با الوحدات امتیاز از دست دهد
وی افزود: الوحدات تیمی است که اگر استقلال از ابتدا پِرِس از جلو را ادامه دهد، میتواند در زمین حریف فشار وارد کند. اما اگر اجازه دهد حریف در خانه خودش بازیسازی کند، ممکن است بازی را از دست بدهد. استقلال نباید هیچ امتیازی را از این بازی از دست بدهد و باید با تمرکز بالا بازی کند.
پیشکسوت استقلال تأکید کرد: استقلال الان تیم شده است. شاید ترکیب اصلی در برخی بازیها تغییر کند، اما تیم به انسجام تهاجمی و تدافعی رسیده است. ممکن است در برخی مسابقات استقلال موقعیتهای زیادی داشته باشد ولی توپهایش گل نشود یا با بدشانسی گل بخورد، اما در مجموع این تیم به بلوغ تاکتیکی رسیده و شایسته احترام است.
خیری در پایان گفت: علیرضا کوشکی بچگانهترین کاری را که یک فوتبالیست میتواند انجام دهد، مرتکب شد. وقتی تیم حریف ۱۰ نفره است، بازیکن نباید دنبال درگیری یا کارت زرد و قرمز بیمورد باشد. داور بازی هم در آن دیدار عملکرد خوبی نداشت و بهنوعی به نفع تیم ۱۰ نفره تصمیم میگرفت. با این حال کوشکی اشتباه کرد و باید از این تجربه درس بگیرد. استقلال در مجموع تیم بسیار خوبی شده و میشود به آن افتخار کرد.
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