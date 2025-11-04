به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت‌های صلح و سازش مددکاری با هدف ترویج فرهنگ گفت‌وگو، مدارا و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در سطح محلات و خانواده‌ها به‌زودی در کلانتری‌ها و مراکز انتظامی استان خوزستان راه‌اندازی می‌شوند.

این اقدام در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان خوزستان و سرهنگ حکیم عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام امانت‌بهبهانی در آیین امضای تفاهم‌نامه اظهار کرد: هدف از تشکیل هیأت‌های صلح، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایتمندی اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و انتظامی برای حل اختلافات محلی و خانوادگی است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی موظف است کارشناسان و مددکاران آشنا با فرهنگ صلح را شناسایی، بانک اطلاعاتی آنان را تهیه و نسبت به استقرار هیأت‌های صلح در مراکز انتظامی استان اقدام کند.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری خوزستان ادامه داد: شورای حل اختلاف نیز متعهد است با بهره‌گیری از ظرفیت این هیأت‌ها، دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار و ابلاغ فعالیت رسمی آنان را صادر کند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در فرآیند صلح و سازش گفت: با استقرار هیأت‌های صلح در محلات و کلانتری‌ها، بسیاری از اختلافات پیش از ورود به دستگاه قضایی به صورت دوستانه و مرضی‌الطرفین رفع خواهند شد.

در ادامه، سرهنگ حکیم عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان نیز با اشاره به نقش اجتماعی پلیس عنوان کرد: این همکاری مشترک می‌تواند به کاهش تنش‌های محلی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه بینجامد.

طرح یادشده با رویکرد توسعه مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت واحدهای مددکاری و ایجاد سامانه بازخوردگیری از اثرات آن بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، گامی مؤثر در مسیر تقویت گفتمان صلح و سازش در جامعه خوزستان محسوب می‌شود.