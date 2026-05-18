۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

نخستین هیأت‌های صلح کارگران ساختمانی در خوزستان افتتاح شد

اهواز ـ معاون حل اختلاف استان خوزستان از افتتاح نخستین هیأت‌های صلح ویژه کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی عصر امروز دوشنبه در آیین افتتاح هیأت‌های صلح شورای حل اختلاف کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مرکز خوزستان اظهار کرد: تشکیل این هیأت‌ها در راستای رویکرد دستگاه قضایی برای تقویت سازوکارهای مردمی و توسعه عدالت ترمیمی انجام شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از اختلافات صنفی و کارگری از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری قابل حل است، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان و فعالان صنفی می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و تسریع در حل اختلافات مؤثر باشد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان همچنین با اشاره به جایگاه جامعه کارگری در توسعه کشور، تأکید کرد: راه‌اندازی این هیأت‌ها گامی مؤثر در تقویت فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات صنفی و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد بود.

