به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی عصر امروز دوشنبه در آیین افتتاح هیأتهای صلح شورای حل اختلاف کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مرکز خوزستان اظهار کرد: تشکیل این هیأتها در راستای رویکرد دستگاه قضایی برای تقویت سازوکارهای مردمی و توسعه عدالت ترمیمی انجام شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از اختلافات صنفی و کارگری از طریق گفتوگو و میانجیگری قابل حل است، افزود: بهرهگیری از ظرفیت معتمدان و فعالان صنفی میتواند در کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی و تسریع در حل اختلافات مؤثر باشد.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان خوزستان همچنین با اشاره به جایگاه جامعه کارگری در توسعه کشور، تأکید کرد: راهاندازی این هیأتها گامی مؤثر در تقویت فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلافات صنفی و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد بود.
نظر شما