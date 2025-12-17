به گزارش خبرنگار مهر، هیأت صلح شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان ظهر چهارشنبه با رویکرد توسعه فرهنگ صلح و سازش و در راستای کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضائی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
بهادر اسدی، معاون حل اختلاف استان کردستان در مراسم آغاز به کار این هیأت با اشاره به ضرورت نهادینهسازی روشهای مسالمتآمیز حل اختلاف، گفت: تشکیل هیأتهای صلح تخصصی بهویژه در حوزه صنعت و تولید، نقش مؤثری در کاهش مراجعات به محاکم قضائی و تسریع در رسیدگی به اختلافات دارد.
وی افزود: این رویکرد صلحمحور میتواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را تقویت کرده و زمینه حمایت مؤثر از تولید و سرمایهگذاری در استان را فراهم کند.
معاون حل اختلاف استان کردستان با تأکید بر اهمیت گفتوگو و تفاهم در اختلافات صنعتی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سازش علاوه بر کاهش هزینهها و اطاله دادرسی، موجب تحکیم روابط حرفهای و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد شد.
افتتاح هیأت صلح شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضائیه و با هدف ترویج عدالت ترمیمی، کاهش پروندههای قضائی و تقویت فرهنگ سازش در حوزه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی انجام شده است.
در پایان این مراسم، ابلاغ صلحیاری به اعضای هیأت صلح شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان اعطا شد و فعالیت این هیأت با رویکردی تخصصی و عدالتمحور بهطور رسمی آغاز شد.
