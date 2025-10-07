یک زوج اهوازی پس از ۴ سال جدایی به زندگی مشترک بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحمید امانتبهبهانی، رئیس شورای حل اختلاف خوزستان پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای در تشریح این خبر اظهار کرد: این زوج که از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار و دارای دو فرزند بودند، به دلیل بروز اختلافات و تنشهای خانوادگی از یکدیگر جدا شده و در آستانه طلاق قرار داشتند.
وی افزود: پس از ارجاع پرونده به مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف اهواز، اعضا و صلحیاران این مجتمع با برگزاری چندین جلسه مشاوره، گفتگو و میانجیگری، زمینهی تفاهم و آشتی میان زوجین را فراهم کردند و در نهایت، این خانواده تصمیم گرفتند با صرفنظر از طلاق، زندگی مشترک خود را از سر بگیرند.
رئیس شورای حل اختلاف خوزستان با تأکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده گفت: منشأ بسیاری از اختلافات خانوادگی، فقدان صبر، خویشتنداری و روحیه تعامل میان زوجین است و در بسیاری موارد، میتوان با حضور بزرگان، مشاوران و ریشسفیدان از بروز جدایی جلوگیری کرد.
حجتالاسلام امانتبهبهانی در پایان، صلح و سازش در پروندههای خانوادگی را دارای پاداش معنوی و اجتماعی بزرگ دانست و تأکید کرد: اعضا و صلحیاران شورا با بهرهگیری از همه ظرفیتها، تلاش میکنند تا از فروپاشی خانوادهها و آسیبهای اجتماعی ناشی از طلاق جلوگیری کنند.
