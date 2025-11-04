مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار فراخوان ثبت‌نام در جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، تقدیر و حمایت از جوانان خلاق و اثرگذار کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان با برپایی جایزه ملی جوان سال تلاش دارد استعدادهای برجسته و الگوهای موفق جوانان ایرانی را در چهار محور اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری، فرهنگی و هنری و ورزش و سلامت معرفی کند.

معاون جوانان و امور فرهنگی ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: جوانان کشور در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال می‌توانند تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به نشانی اینترنتی www.javanplus.ir نسبت به ثبت‌نام در این جایزه اقدام کنند.

چاروسایی با بیان اینکه این رویداد ملی بستر رقابت سازنده میان جوانان مستعد کشور را فراهم می‌کند، گفت: هدف اصلی از برگزاری این جایزه، ایجاد انگیزه، حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و تقویت نقش جوانان در مسیر توسعه است.

معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان همدان در پایان از جوانان خلاق، کارآفرین و اثرگذار استان دعوت کرد در این رویداد شرکت کنند و توانمندی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.