  1. استانها
  2. همدان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

همدان آماده الگوسازی ملی در آموزش رسانه‌ای جوانان است

همدان آماده الگوسازی ملی در آموزش رسانه‌ای جوانان است

همدان- معاون فرهنگی و امور جوانان استان همدان گفت: این استان آماده الگوسازی ملی در حوزه آموزش رسانه‌ای جوانان است.

مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی برنامه میزبانی آموزش رسانه‌ای سراسر کشور اظهار کرد: این نشست با حضور مدیران ملی و استانی، کارشناسان حوزه رسانه و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در اداره کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و هدف اصلی آن، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ایجاد یک نقشه‌راه دقیق برای اجرای موفق این رویداد ملی بود.

وی افزود: در این جلسه بر آن شدیم تا محور اقدامات، تقویت سواد رسانه‌ای جوانان و بهره‌مندی حداکثری از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد باشد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: استان همدان، با پیشینه و ظرفیت بالای فرهنگی و اجتماعی، توانایی دارد الگویی موفق در اجرای آموزش‌های رسانه‌ای ارائه دهد. این مزیت باید با برنامه‌ریزی جامع و استفاده از نیروهای متخصص به عرصه عملیاتی برسد.

چاروسایی با تأکید بر ضرورت انسجام محتوایی برنامه‌ها عنوان کرد: آموزش رسانه‌ای صرفاً نباید به انتقال مفاهیم تئوریک محدود بماند، بلکه باید مهارت‌آفرینی، تحلیل‌گری و قدرت تشخیص اخبار صحیح از ناصحیح را نیز به جوانان منتقل کند. در این مسیر، تولید محتوای جذاب، روزآمد و متناسب با نسل امروز یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به ارائه نظرات سازنده از سوی مدیران و کارشناسان حاضر در نشست بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و دانشگاهی، مهم‌ترین رکن موفقیت این برنامه خواهد بود.

چاروسایی خاطرنشان کرد: با انسجام میان بخش‌های مختلف، می‌توانیم آموزش رسانه‌ای را از یک فعالیت مقطعی به یک فرآیند مداوم و اثرگذار تبدیل کنیم.

معاون فرهنگی و امور جوانان استان همدان در پایان افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی جزئیات اجرایی، جدول زمان‌بندی برنامه و چارچوب مصوبات نیز تعیین شد تا هر دستگاه بر اساس مسئولیت‌های خود وارد عمل شود. امیدواریم با تکیه بر توان ملی و محلی، بتوانیم گامی مؤثر در تربیت نسلی آگاه، تحلیل‌گر و مسئولیت‌پذیر برداریم.

کد خبر 6581655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها