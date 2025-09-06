مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی برنامه میزبانی آموزش رسانه‌ای سراسر کشور اظهار کرد: این نشست با حضور مدیران ملی و استانی، کارشناسان حوزه رسانه و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در اداره کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و هدف اصلی آن، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ایجاد یک نقشه‌راه دقیق برای اجرای موفق این رویداد ملی بود.

وی افزود: در این جلسه بر آن شدیم تا محور اقدامات، تقویت سواد رسانه‌ای جوانان و بهره‌مندی حداکثری از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد باشد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: استان همدان، با پیشینه و ظرفیت بالای فرهنگی و اجتماعی، توانایی دارد الگویی موفق در اجرای آموزش‌های رسانه‌ای ارائه دهد. این مزیت باید با برنامه‌ریزی جامع و استفاده از نیروهای متخصص به عرصه عملیاتی برسد.

چاروسایی با تأکید بر ضرورت انسجام محتوایی برنامه‌ها عنوان کرد: آموزش رسانه‌ای صرفاً نباید به انتقال مفاهیم تئوریک محدود بماند، بلکه باید مهارت‌آفرینی، تحلیل‌گری و قدرت تشخیص اخبار صحیح از ناصحیح را نیز به جوانان منتقل کند. در این مسیر، تولید محتوای جذاب، روزآمد و متناسب با نسل امروز یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به ارائه نظرات سازنده از سوی مدیران و کارشناسان حاضر در نشست بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و دانشگاهی، مهم‌ترین رکن موفقیت این برنامه خواهد بود.

چاروسایی خاطرنشان کرد: با انسجام میان بخش‌های مختلف، می‌توانیم آموزش رسانه‌ای را از یک فعالیت مقطعی به یک فرآیند مداوم و اثرگذار تبدیل کنیم.

معاون فرهنگی و امور جوانان استان همدان در پایان افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی جزئیات اجرایی، جدول زمان‌بندی برنامه و چارچوب مصوبات نیز تعیین شد تا هر دستگاه بر اساس مسئولیت‌های خود وارد عمل شود. امیدواریم با تکیه بر توان ملی و محلی، بتوانیم گامی مؤثر در تربیت نسلی آگاه، تحلیل‌گر و مسئولیت‌پذیر برداریم.