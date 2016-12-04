حمدالله چاروسایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت پینگ‌پنگ استان همدان اظهار داشت: ثبت‌نام متقاضیان شرکت در انتخابات هیئت پینگ‌پنگ استان همدان آغاز شد.

وی افزود: مجمع عمومی انتخابات هیئت پینگ‌پنگ به‌منظور انتخاب رئیس هیئت در سال جاری برگزار خواهد شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به شرایط ثبت‌نام گفت: اعتقاد به‌نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور، نداشتن سوءسابقه کیفری، دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن و دارا بودن حداقل تحصیلات فوق‌دیپلم ازجمله شرایط برای ثبت‌نام کنندگان است.

چاروسایی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان احراز پست ریاست هیئت باید برای دریافت فرم ثبت‌نام و ارائه مدارک موردنیاز از فردا ۲۳ آذرماه به مدت ۷ روز کاری به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.

وی با اشاره به شروع کلاس داوری درجه‌دو شطرنج در همدان بیان کرد: این کلاس آموزشی به مدت ۷ روز از امروز ۱۴ آذرماه تا ۲۰ آذرماه در خانه شطرنج استان همدان برگزار می‌شود.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: مدرس دوره امیر عرفان هاشمی، داور بین‌المللی استان همدان است.