حمدالله چاروسایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت پینگپنگ استان همدان اظهار داشت: ثبتنام متقاضیان شرکت در انتخابات هیئت پینگپنگ استان همدان آغاز شد.
وی افزود: مجمع عمومی انتخابات هیئت پینگپنگ بهمنظور انتخاب رئیس هیئت در سال جاری برگزار خواهد شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به شرایط ثبتنام گفت: اعتقاد بهنظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور، نداشتن سوءسابقه کیفری، دارا بودن حداقل ۳۰ سال سن و دارا بودن حداقل تحصیلات فوقدیپلم ازجمله شرایط برای ثبتنام کنندگان است.
چاروسایی خاطرنشان کرد: علاقهمندان احراز پست ریاست هیئت باید برای دریافت فرم ثبتنام و ارائه مدارک موردنیاز از فردا ۲۳ آذرماه به مدت ۷ روز کاری به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.
وی با اشاره به شروع کلاس داوری درجهدو شطرنج در همدان بیان کرد: این کلاس آموزشی به مدت ۷ روز از امروز ۱۴ آذرماه تا ۲۰ آذرماه در خانه شطرنج استان همدان برگزار میشود.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: مدرس دوره امیر عرفان هاشمی، داور بینالمللی استان همدان است.
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