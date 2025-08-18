آغاز فعالیت رسمی شبکه «ایران یاران جوان» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله چاروسایی ظهر دوشنبه در نشست شبکه مردمی ایران یاران جوان اظهار کرد: ایران یاران جوان یک ظرفیت ملی برای سازماندهی جوانان داوطلب است تا در شرایط بحرانی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، از توانمندی آنها به شکلی ساختارمند استفاده شود. استان همدان با جایگاه ویژه خود، حضوری پررنگ در این طرح خواهد داشت.

وی افزود: ساختار این شبکه شامل شورای استانی و ۱۶ کمیته تخصصی در موضوعات متنوع است که جوانان می‌توانند مهارت‌های خود را در آن‌ها به کار بگیرند و در خدمت جامعه قرار دهند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعامل بین‌دستگاهی را از نقاط قوت شبکه دانست و یادآور شد: هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد، بهزیستی و آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌های همکار در این طرح خواهند بود تا آموزش‌های لازم به جوانان ارائه شود و این نیروها در مواقع نیاز آماده به میدان بیایند.

چاروسایی توانمندسازی جوانان و تقویت سرمایه اجتماعی را از دیگر اهداف مهم شبکه اعلام کرد و گفت: حضور جوانان تنها به عملیات امدادی و حمایتی محدود نمی‌شود و با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، مهارت‌های فردی و اجتماعی اعضا نیز ارتقا خواهد یافت.

وی عنوان کرد: بر اساس این گزارش، شمار زیادی از جوانان همدانی تاکنون برای عضویت در این شبکه ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود استقبال جوانان استان در ماه‌های آینده افزایش یابد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در پایان از جوانان استان برای پیوستن به ایران یاران جوان دعوت کرد و افزود: این شبکه فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و ساخت آینده‌ای بهتر است. جوانان همدانی با عضویت در این مجموعه می‌توانند هم به همشهریان خود یاری برسانند و هم مسیر رشد فردی و اجتماعی خود را هموار کنند.