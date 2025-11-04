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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

بیش از ۴ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی کشف شد

بیش از ۴ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی کشف شد

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف بیش از ۴ هزار میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در هفت ماهه امسال در این استان خبر داد و گفت: دراین عملیات‌ها ۶۱۲ خودروی قاچاق بر توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا اظهار کرد: در راستای تداوم طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا، طرح ریزی های گسترده ای در اثربخشی برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح پلیس استان مرکزی اجرایی شده است.

وی با اشاره به کشف ۴ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال در عملیات های هفت ماهه نخست سال جاری پلیس استان مرکزی بیان کرد: در این عملیات ها تعداد ۶۷۰ نفر قاچاقچی کالا دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی تصریح کرد: در عملیاتهای امنیت بخش در حوزه مبارزه با قاچاق کالا ۶۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف و ۷۵۱ فقره پرونده تشکیل شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان تداوم طرح های عملیاتی ویژه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان کالا به ویژه خودروهای شوتی در این استان اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک افراد در زمینه های اقتصادی، موضوع را برای بررسی تخصصی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند

کد مطلب 6645584

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