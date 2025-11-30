دو خودروی سواری با ۳۷۲ میلیون ریال تخلف در مرکزی توقیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان خمین اظهار کرد: در راستای برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و خودروهایی که حرکات نمایشی و پرخطر انجام میدهند، طرح ویژهای در سطح شهرستان اجرا شد که طی آن یک دستگاه خودرو سواری پراید با خلافی ۲۴۰ میلیون ریال توقیف و جهت اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ سعید گودرزی با بیان اینکه پلاک هویت وسیله نقلیه و ابزاری برای شناسایی مالک آن محسوب میشود، افزود: بیشتر تخلفات خودروهای بدون پلاک مربوط به فرار از صحنه تصادفات، سرعت غیرمجاز و ایجاد حادثه است و خودروهایی که دارای خلافی بالا باشند متوقف و به پارکینگ دلالت میشوند.
همچنین فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت: مأموران پلیس راهور این شهرستان در اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف، یک دستگاه پژو پارس را به دلیل تخلفات حادثهساز توقیف کردند.
سعید محمدی زاد افزود: در بررسی مدارک خودرو و استعلام از سامانه پلیس راهور مشخص شد این خودرو دارای بیش از ۱۳۲ میلیون ریال خلافی است و پس از توقیف برای اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی زرندیه تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی است و بیاحتیاطی در رانندگی میتواند صدمات جبرانناپذیری به خود و دیگران وارد کند.
