معاون وزیر بهداشت: جامعه به سمت بی فرزندی پیش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مسعود حبیبی، موضوع جوانی جمعیت را مسئلهای ملی و سرنوشتساز دانست و افزود: این موضوع فقط به امروز مربوط نیست؛ آینده ایران به نگاهی که ما به مقوله جمعیت داریم بستگی دارد. ما اکنون در پنجره جمعیتی قرار داریم و این، آخرین فرصت برای تقویت نسل جوان و افزایش جمعیت کشور است. اگر امروز که فرصت داریم برای ازدیاد جمعیت تلاش نکنیم، فردا هرقدر هم بخواهیم کاری انجام دهیم، دیگر ممکن نخواهد بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، با اشاره به کاهش تمایل خانوادهها به فرزندآوری، گفت: امروز در جامعه به سمت بیفرزندی یا تکفرزندی پیش میرویم و حتی دو فرزندی نیز در بسیاری از خانوادهها کم شده است. ما که در حوزه فرهنگی و دانشجویی فعالیت داریم، باید بیش از دیگران برای فرهنگسازی در این زمینه تلاش کنیم. خانوادههایی که چند فرزند دارند، زندگیهای شادتر، موفقتر و فرزندان مؤثرتری دارند.
وی ادامه داد: فرزندان نقش تربیتی مهمی بر یکدیگر دارند و با آمدن فرزند دوم و سوم، سختی تربیت نیز کاهش مییابد، چون فرزند اول در تربیت و مراقبت از فرزندان بعدی یاریگر والدین است. این فرزندان با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند، شبکهای از دوستی و همراهی میسازند و همین روابط در سلامت روانی، روحی و اجتماعی آنان تأثیرگذار است.
حبیبی تأکید کرد: توجه به مسئله جمعیت، وظیفه ملی است و همه ما در قبال آن مسئول هستیم. الگوی مناسب میتوانند خانوادههای دارای سه یا چهار فرزند باشند. روند فعلیِ حرکت به سوی بیفرزندی یا تکفرزندی، در آینده آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
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