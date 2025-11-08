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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

آبرسانی روستایی در سیستان وبلوچستان؛ بهره مندی ۹۲هزار نفر از آب پایدار

آبرسانی روستایی در سیستان وبلوچستان؛ بهره مندی ۹۲هزار نفر از آب پایدار

زاهدان - با تلاش های بی‌وقفه در یک‌سال گذشته به ۵۵ روستا آبرسانی و برای ۱۰۵ روستا رفع تنش آبی صورت گرفته است.

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کد مطلب 6649329

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      رسیدگی به روستائیان باید الویت مسئولین قرار بگیره این مدل کارها اگر دائمی و همیشگی هست خوبه

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