https://mehrnews.com/x39xqC ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶ کد مطلب 6649329 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶ آبرسانی روستایی در سیستان وبلوچستان؛ بهره مندی ۹۲هزار نفر از آب پایدار زاهدان - با تلاش های بیوقفه در یکسال گذشته به ۵۵ روستا آبرسانی و برای ۱۰۵ روستا رفع تنش آبی صورت گرفته است. دریافت 49 MB کد مطلب 6649329 کپی شد مطالب مرتبط بازار رسولی زاهدان؛ مقصد خرید گردشگران افتخارآفرینی بوکسور ملیپوش سیستان و بلوچستان در مسابقات ریاض چالش آبی ۱۶۰ روستای سیستان و بلوچستان برطرف شد همایش «روستا و توسعه منطقهای» در زاهدان جهاد محرومیت زدایی؛ محور همایش «روستا و توسعه منطقهای» در زاهدان دهمرده: محصولات گلخانه ای سیستان وبلوچستان به بازارهای جهانی صادر شد برچسبها آبرسانی روستایی آبرسانی سیستان و بلوچستان
نظر شما