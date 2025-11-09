به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، ادل ابوشاه، رئیس پلیس کداح آذلی، گفت که این قایق بخشی از یک کشتی بزرگ‌تر بوده که حدود ۳۰۰ نفر را توسط یک سندیکا حمل می‌کرده است.

به گفته آذلی، حدود ۳۰۰ مهاجر حدود یک ماه پیش سوار یک کشتی بزرگ شدند. با نزدیک شدن کشتی بزرگ به مرز دریایی مالزی، سندیکا مهاجران را به سه قایق کوچک‌تر تقسیم کرد تا مانع از شناسایی توسط مقامات شوند.

آذلی گفت که سه روز پیش یک قایق حامل حدود ۱۰۰ نفر واژگون شد و وضعیت دو قایق دیگر هنوز مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، مأموریت جستجو و نجات با مشارکت پلیس دریایی و آژانس اجرای قوانین دریایی مالزی در حال انجام است.