به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محمد حسن سرابیان در جلسه‌ای که برای بررسی روند تخصیص ارز و نحوه توزیع نهاده‌های دامی تشکیل شده بود، گفت: ضعف در نظارت و شفافیت بازار نهاده‌های دامی می‌تواند منجر به اخلال در تأمین کالاهای اساسی شود.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ضروری است وزارت جهاد کشاورزی نیازسنجی دقیقی از میزان مصرف نهاده‌های دامی در کشور انجام دهد و سهم تأمین داخلی را مشخص کند و نظارت ویژه بر توزیع تا مصرف نهاده‌های دامی داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم شفافیت در زنجیره تأمین افزود: مشخصات و عملکرد واردکنندگان نهاده‌های دامی باید در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا امکان رصد دقیق و برخورد با تخلفات احتمالی فراهم شود، توسعه سامانه بازارگاه به نحوی است که امکان راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده توسط کاربران فراهم شده و از هرگونه سوءاستفاده و ثبت اطلاعات غلط جلوگیری شود.

سرابیان همچنین بر ایجاد ارتباطات سامانه‌ای میان دستگاه‌ها برای رهگیری اصالت کالا تأکید کرد و آن را گامی اساسی در جلوگیری از قاچاق و توزیع غیرقانونی و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار نهاده‌ها دانست.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی موظف شد، تمامی اشکالات موجود در سامانه بازارگاه را شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی، از جمله دادستانی تهران، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، گشت‌های مشترک نظارتی در حوزه نهاده‌های دامی با حضور بازرسان وزارت جهاد باید با قید فوریت تشکیل شوند تا ضمن شناسایی گلوگاه‌ها، مشکلات فعالان این حوزه در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.