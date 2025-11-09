ملانوری شمسی: مردم باید محور حکمرانی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با دبیران سازمان‌های مردم‌نهاد استان همدان، اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از نادیده‌گرفتن ظرفیت مردم در تصمیم‌سازی‌ها ناشی می‌شود و دولت نباید خود را متولی فرهنگ بداند. برای درمان ریشه‌ای آسیب‌ها باید از نگاه دستوری فاصله گرفت و از ظرفیت مردم، علم و برنامه‌محوری استفاده کرد.

وی با قدردانی از فعالان مدنی گفت: سمن‌ها منشأ خیر و برکت‌اند و بسیاری از وظایفی را که دولت بر عهده دارد، با انگیزه و مسئولیت اجتماعی به انجام می‌رسانند. سیاست نظام اسلامی از آغاز بر پایه مردم‌سالاری بنا شده و ما موظفیم امور را هرچه بیشتر به مردم واگذار کنیم.

ملانوری‌شمسی با اشاره به چهار اصل «رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت» به‌عنوان راهبرد انتخابات از نگاه رهبر معظم انقلاب افزود: تحقق مردم‌سالاری در گرو واگذاری مدیریت به سطوح محلی و نقش‌آفرینی مردم است؛ دولت باید نقش پشتیبان را ایفا کند.

وی مردم‌پایه بودن را شرط پیشرفت استان دانست و تصریح کرد: فعالیت سمن‌ها باید بر مبنای نیاز واقعی جامعه و داده‌های علمی بازآفرینی شود تا از روزمرگی فاصله بگیریم. رویکرد مدیریتی استان باید دانش‌بنیاد، خلاق و مسئله‌محور باشد.

استاندار همدان با یادآوری اینکه امنیت پایدار با توپ و تفنگ شکل نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: امنیت، اقتصاد و فرهنگ با تصمیمات آمرانه حاصل نمی‌شود بلکه بر بستر همدلی و همراهی مردم ایجاد می‌گردد.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی قادر به خلق فرهنگ نیست افزود: فرهنگ برخاسته از رفتار مردم است و وظیفه دولت تنها فراهم‌سازی بستر و آموزش لازم است.

ملانوری‌شمسی همچنین با اشاره به تجربه فرماندهی میدانی خود در جنگ دوازده‌روزه اخیر گفت: در همه بحران‌ها، حضور مردم عامل تعیین‌کننده است؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس مردم محور پیروزی بودند، امروز نیز عبور از چالش‌های فرهنگی، اعتیاد و طلاق بدون مردم ممکن نیست.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش به شاخص‌های عملکردی استان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، نرخ خودکشی‌های منجر به فوت در استان ۳۴ درصد کاهش یافت، طلاق، نزاع و قتل نیز روند نزولی داشته و اعتبارات عمرانی با رشد ۶۳ درصدی نسبت به سال قبل جذب شد. همچنین تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و ۱۲۱ درصدی تعهد اشتغال از بازگشت امید اجتماعی حکایت دارد.

وی اضافه کرد: ۵۲ نقطه حادثه‌خیز استان ایمن‌سازی شده و با فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی، شاخص رضایتمندی عمومی افزایش یافته است.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه گردشگری مذهبی گفت: باید سهم همدان را از سه‌میلیون زائر عراقی مشهد احیا کنیم و بخشی از این گردشگر مذهبی را به این استان جذب نمائیم.

استاندار همدان در پایان تأکید کرد: حل مسائل واقعی جامعه نیازمند توانمندسازی مردم، ارتقای سواد رسانه‌ای و مهارت‌آموزی است و هیچ برنامه‌ای بدون مشارکت اجتماعی به موفقیت نمی‌رسد.