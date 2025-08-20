۵۰۰ سمن در ۱۵ محور تخصصی در استان همدان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی بعدازظهر چهارشنبه در همایش تشکلهای هگمتانه و سرمایههای اجتماعی با اشاره به ظرفیت بالای تشکلهای مردمی در توسعه استان همدان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۰ سازمان مردمنهاد در ۱۵ محور تخصصی در همدان فعالیت میکنند و بهزودی “سمنسرا” بهعنوان خانهای برای فعالیت این تشکلها راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردمپایگی اساس نظام جمهوری اسلامی است، افزود: شوراهای شهر و روستا و جوامع محلی، بازوی کلیدی مدیریت مردمی هستند و سمنها نیز یکی از ابزارهای مؤثر در مسیر توسعه پایدار به شمار میروند.
استاندار همدان با تأکید بر لزوم برنامهمحوری، حفظ منابع برای آیندگان و مدیریت متوازن، خاطرنشان کرد: توسعه زمانی پایدار و همهجانبه خواهد بود که امید به زندگی افزایش یابد و سهم هر بخش در این مسیر مشخص شود. باید با اطلاعات دقیق، ظرفیتها را شناسایی و در راستای محورهای اصلی استان شامل آب، محیط زیست و گردشگری بهکار گیریم.
مقام عالی دولت در استان همدان به ناترازی در مصرف منابع اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش ثبت شده اما تنها یکچهارم آن بهرهبرداری شده است. این آمار نشان میدهد که برنامهریزی و مدیریت منابع بیش از هر زمان ضرورت دارد.
ملانوریشمسی تقویت دولتهای محلی، بهرهگیری از فناوریهای نو و اقتصاد دانشبنیان را از الزامات توسعه دانست و افزود: سمنها باید با رویکردی تحولگرایانه و خلاقانه، ارتباط خود را با مراکز علمی و دانشبنیان تقویت کنند و بر موضوعات کلیدی همچون آب، هوا و محیط زیست متمرکز باشند.
وی در پایان از آمادگی کامل مدیریت استان برای فراهم کردن زیرساختهای فعالیت تشکلها خبر داد و گفت: با انسجام، مدیریت محلی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردم، میتوانیم استانی در تراز تاریخ و شأن مردم همدان اداره کنیم.
