به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی در بیستوهفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان همدان با تجلیل از خیران مدرسهساز، خدمت به مردم را والاترین نوع عبادت خواند و اظهار کرد: تفکر توسعهگرا و مشارکت مردم در امور خیر، پایه و اساس پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران است.
ملانوریشمسی با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب، افزود: مردم ایران از دیرباز دارای فرهنگ سخاوت، کرامت و نیکوکاری بودهاند و خیران با نگاه بلند و آیندهنگر خود، نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و آموزشی کشور ایفا کردهاند.
استاندار همدان نقش آموزشوپرورش را در پیشرفت کشور تعیینکننده دانست و خاطرنشان کرد: همه مدیران، کارآفرینان و ورزشکاران موفق، حاصل نظام تعلیم و تربیتاند و هیچ نهادی نمیتواند جدا از مسیر آموزش و تربیت حرکت کند.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به بندگان خدا بزرگترین توفیق الهی است، افزود: کسانی که دارایی و توان خود را در مسیر شادی مردم بهکار میگیرند، در حقیقت رضایت الهی را به دست میآورند؛ این فرهنگ باید به نسلهای آینده منتقل شود تا به یک مکتب دائمی در جامعه تبدیل گردد.
استاندار همدان مردمسالاری و مشارکت را پایه حکمرانی اسلامی دانست و تأکید کرد: حل مسائل کشور بدون حضور مردم ممکن نیست و باید همه برنامهها بر اساس مشارکت مردمی طراحی شود.
وی همچنین با اشاره به طرح ملی نهضت عدالت آموزشی گفت: در استان همدان ۱۰۸ پروژه جایگزینی مدارس ناایمن در حال اجراست که تا پایان آبانماه ۴۴ مورد از آنها و تا پایان سال ۶۱ مدرسه افتتاح میشود. هدف نهایی، تکمیل همه پروژهها تا پایان سال آینده است که میتواند بهمنزله یک تحول اساسی در حوزه مدرسهسازی استان تلقی شود.
ملانوریشمسی ضمن تقدیر از خیران، فعالان اتاق بازرگانی و قهرمانان ورزشی همدان که به نهضت مدرسهسازی پیوستهاند، اعلام کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، باید کیفیت آموزش و تربیت نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با ابلاغ سلام رئیسجمهور به خیران و فعالان این حوزه، از همه خیرین استان همدان تقدیر کرد و اعلام نمود که حقوق یکماهه خود را به پویش «بهساز مدرسه، بساز مدرسه» و نهضت مدرسهسازی اختصاص میدهد.
نظر شما