ملانوری‌شمسی: بدون نیروی ماهر، توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود

همدان-استاندار همدان گفت: هیچ پروژه عمرانی یا اقتصادی بدون بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه مهارت استان همدان اظهار کرد: تجربه‌های ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بدون تمرکز بر آموزش مهارت‌های کاربردی، بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های انسانی، صنعتی و اقتصادی ممکن نخواهد بود.

وی توسعه مهارت را زیربنای توانمندسازی جامعه و یکی از ارکان پایداری اقتصادی استان دانست و افزود: تربیت نیروی انسانی ماهر، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده همدان است و هیچ برنامه عمرانی، تولیدی یا اقتصادی بدون نیروی متخصص به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

استاندار همدان با بیان اینکه مهارت‌آموزی باید از قالب آموزش‌های مقطعی خارج شود، تصریح کرد: زمانی می‌توان به اثربخشی واقعی مهارت‌آموزی امیدوار بود که این موضوع به یک گفتمان اجتماعی فراگیر تبدیل شود و خانواده‌ها، نظام آموزشی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مسئولیت مشترک خود را در این حوزه بپذیرند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به نقش خلاقیت و اقتصاد دانش‌بنیان در اشتغال پایدار گفت: پیوند مهارت‌آموزی با نوآوری، فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان، زمینه تبدیل علم به ثروت و افزایش ارزش افزوده را در استان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه همدان از ظرفیت‌های غنی طبیعی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، افزود: این ظرفیت‌ها تنها زمانی به موتور محرک توسعه تبدیل می‌شوند که به مهارت‌های کاربردی و محصولات دارای ارزش اقتصادی تبدیل شوند، در غیر این صورت بخش قابل توجهی از توان استان بلااستفاده باقی می‌ماند.

استاندار همدان، ارتقای مهارت‌های تخصصی را عامل تقویت استقلال و تاب‌آوری اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: هرچه سطح مهارت در جامعه افزایش یابد، وابستگی کاهش یافته و مسیر اشتغال مولد و خوداتکایی اقتصادی هموارتر خواهد شد.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر لزوم تبدیل ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استان به مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار خاطرنشان کرد: آینده توسعه همدان در گرو برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند برای مهارت‌محوری در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی است.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت اجرایی استان آمادگی دارد با همراهی دانشگاه‌ها، نهادهای مهارتی و دستگاه‌های اجرایی، مهارت‌آموزی را به محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای تبدیل کرده و زمینه پیشرفت پایدار و توانمندسازی همه‌جانبه جامعه استان همدان را فراهم کند.

