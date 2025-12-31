به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه مهارت استان همدان اظهار کرد: تجربههای ملی و بینالمللی نشان میدهد که بدون تمرکز بر آموزش مهارتهای کاربردی، بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای انسانی، صنعتی و اقتصادی ممکن نخواهد بود.
وی توسعه مهارت را زیربنای توانمندسازی جامعه و یکی از ارکان پایداری اقتصادی استان دانست و افزود: تربیت نیروی انسانی ماهر، مهمترین سرمایهگذاری راهبردی برای آینده همدان است و هیچ برنامه عمرانی، تولیدی یا اقتصادی بدون نیروی متخصص به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
استاندار همدان با بیان اینکه مهارتآموزی باید از قالب آموزشهای مقطعی خارج شود، تصریح کرد: زمانی میتوان به اثربخشی واقعی مهارتآموزی امیدوار بود که این موضوع به یک گفتمان اجتماعی فراگیر تبدیل شود و خانوادهها، نظام آموزشی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مسئولیت مشترک خود را در این حوزه بپذیرند.
ملانوریشمسی با اشاره به نقش خلاقیت و اقتصاد دانشبنیان در اشتغال پایدار گفت: پیوند مهارتآموزی با نوآوری، فناوری و فعالیتهای دانشبنیان، زمینه تبدیل علم به ثروت و افزایش ارزش افزوده را در استان فراهم میکند.
وی با بیان اینکه همدان از ظرفیتهای غنی طبیعی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، افزود: این ظرفیتها تنها زمانی به موتور محرک توسعه تبدیل میشوند که به مهارتهای کاربردی و محصولات دارای ارزش اقتصادی تبدیل شوند، در غیر این صورت بخش قابل توجهی از توان استان بلااستفاده باقی میماند.
استاندار همدان، ارتقای مهارتهای تخصصی را عامل تقویت استقلال و تابآوری اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: هرچه سطح مهارت در جامعه افزایش یابد، وابستگی کاهش یافته و مسیر اشتغال مولد و خوداتکایی اقتصادی هموارتر خواهد شد.
ملانوریشمسی با تأکید بر لزوم تبدیل ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان به مهارتهای متناسب با نیاز بازار کار خاطرنشان کرد: آینده توسعه همدان در گرو برنامهریزی منسجم و هدفمند برای مهارتمحوری در نظام آموزشی و سیاستگذاریهای اجرایی است.
وی در پایان تأکید کرد: مدیریت اجرایی استان آمادگی دارد با همراهی دانشگاهها، نهادهای مهارتی و دستگاههای اجرایی، مهارتآموزی را به محور اصلی برنامههای توسعهای تبدیل کرده و زمینه پیشرفت پایدار و توانمندسازی همهجانبه جامعه استان همدان را فراهم کند.
