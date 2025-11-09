فرخ زاده: طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ‌زاده از آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک مناطق یازده‌گانه شهر در قالب سه پهنه اصلی خبر داد و هدف از اجرای این طرح را بهبود جریان ترافیک، افزایش ایمنی معابر و کاهش گره‌های ترافیکی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از نیروهای متخصص بومی و بهره‌گیری از دانش مهندسی در مدیریت ترافیک، گفت: ترافیک مقوله‌ای کاملاً تخصصی است و موفقیت در مدیریت آن نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته، تحلیل داده و شبکه‌سازی علمی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای مردمی درباره مشکلات مناطق مختلف شهر است تا با مشارکت شهروندان و نیروهای متخصص، گامی مؤثر در ساماندهی و ارتقای ایمنی معابر برداشته شود.

فرخ زاده به نقش نظام مهندسی و دانشگاه‌ها در تربیت نیروهای کارآمد اشاره و تصریح کرد: نظام مهندسی نقش مؤثری در آموزش و صدور مجوز فعالیت‌های رسمی دارد و هم‌اکنون با کمبود متخصصان حوزه حمل و نقل و ترافیک مواجه هستیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دانشگاه‌های استان با حساسیت ویژه در آموزش رشته‌های تخصصی ترافیک اهتمام ورزند تا دانشجویان مدارک تخصصی لازم را برای آینده‌ای روشن‌تر اخذ کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از شهروندان خواست با ارسال گزارش‌های خود به ویژه در زمینه مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز، دفتر مطالعات حمل‌ونقل را در اجرای این طرح همراهی کنند و گفت: مشارکت مردم و بهره‌گیری از متخصصان بومی، کلید موفقیت در ارتقای کیفیت تردد و ایمنی معابر شهری است.