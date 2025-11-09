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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

فرخ زاده: طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز آغاز شد

فرخ زاده: طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز آغاز شد

شیراز-معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز در سه پهنه اصلی خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح بهبود جریان ترافیک و افزایش ایمنی معابر شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ‌زاده از آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک مناطق یازده‌گانه شهر در قالب سه پهنه اصلی خبر داد و هدف از اجرای این طرح را بهبود جریان ترافیک، افزایش ایمنی معابر و کاهش گره‌های ترافیکی عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از نیروهای متخصص بومی و بهره‌گیری از دانش مهندسی در مدیریت ترافیک، گفت: ترافیک مقوله‌ای کاملاً تخصصی است و موفقیت در مدیریت آن نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته، تحلیل داده و شبکه‌سازی علمی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای مردمی درباره مشکلات مناطق مختلف شهر است تا با مشارکت شهروندان و نیروهای متخصص، گامی مؤثر در ساماندهی و ارتقای ایمنی معابر برداشته شود.

فرخ زاده به نقش نظام مهندسی و دانشگاه‌ها در تربیت نیروهای کارآمد اشاره و تصریح کرد: نظام مهندسی نقش مؤثری در آموزش و صدور مجوز فعالیت‌های رسمی دارد و هم‌اکنون با کمبود متخصصان حوزه حمل و نقل و ترافیک مواجه هستیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دانشگاه‌های استان با حساسیت ویژه در آموزش رشته‌های تخصصی ترافیک اهتمام ورزند تا دانشجویان مدارک تخصصی لازم را برای آینده‌ای روشن‌تر اخذ کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از شهروندان خواست با ارسال گزارش‌های خود به ویژه در زمینه مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز، دفتر مطالعات حمل‌ونقل را در اجرای این طرح همراهی کنند و گفت: مشارکت مردم و بهره‌گیری از متخصصان بومی، کلید موفقیت در ارتقای کیفیت تردد و ایمنی معابر شهری است.

کد مطلب 6650025

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      5 2
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      وقتی تمر کز درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها در حد فاصل ستاد و نمازی هست ، وقتی از خودروهای پارک شده حق پارک اخذ نمیشه و هر کسی خصوصا کسبه از صبح تا عصر خودروها شون را پارک می کنند و پولی هم نمیدن چگونه باید مشکل ترافیک حل بشه
    • حسین راست خدیو FR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      3 0
      پاسخ
      میدان مطهری ترافیک وحشتناکی دارد لطفا رسیدگی شود
    • عليرضا رئیسی IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام در شهر خیلی از یکطرفه کردنها و عبور ممنوعها اشتباه وخودش باعث ترافیک شده لطفاً مجددا بررسی نمایید، واینکه محله سراج کلا کامیونها، کشنده ها، اتوبوسها، هزار دستان، شده محل پارک خودروها
    • محمد ۹۱۷۷۱۵۸۶۹۳ IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
      2 0
      پاسخ
      توقف وسایل نقلیه در حریم پیاده روهاوایجاد مزاحمت برای عابر پیاده بطوریکه مانع عبور عابران میشوند عبور موتورسیکلت در پیاده رو با حالت طلبکارانه وایجاد خطرو استرس برای مردم
    • محسن IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      نیازی به گزارش مردمی نیست،اگر خود مسولین یک دوری توی شهر بزنن می فهمن که خیابان قصردشت داره مانند خیابان زند محل مراکز پزشکی و مطب دکتر ها میشه و باعث ایجاد ترافیک و باعث و بانی اون کسایی هستند که منفعت میبرن و مجوز میدن. اگه فکری به حال این گونه مجوزها نشه فاجعه می شه،همین الانم دیره.
    • م ب IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      یک طرح برای ترافیک بزین خروجی بزرگراه محلاتی را کمی جلوتر از خروجی حسینی الهاشمی در نزدیکی پل باز شود. در حال حاضر خروجی این دو بزرگراه از یک معبر تنگ می باشد که با وجود تریلرها باعث ترافیک سنگین در این محل می شود.
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      درود، تردد و مزاحمت تعداد بسیار زیادی از کامیون ها در بلوار باهنر جنوبی بلوار ترابری برای ساکنان این محله بیش از حد ممکن آزار دهنده هست، ترافیک، کثیفی، دود و سر و صدای غیر قابل تحمل،در طول 24 ساعت شبانه روز غیر قابل تحمل می باشد، قبل از بروز هرگونه اتفاق ناگوار باید تدبیری اندیشیده شود اگر موقعیت محل مسکونی هست پس تردد هزاران کامیون در محله مسکونی چرا مجازه و کسی هم اهمیت نمیده اگر موقعیت محل به عنوان تعمیرگاه و پارکینگ کامیون ها تعریف شده، چرا اجازه ساخت و ساز مسکونی داده شده
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      2 0
      پاسخ
      لطفاً مهدی آباد از سمت قصرالدشت را ببندید تا ترافیک این خیابان درست شود
    • محمود IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهامیکنم محدوده منبع اب دور برگردان بسته شود ودور برگردان بلوار شاهد و ربروی پایانه قصرالدشت درست کنید

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