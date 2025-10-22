خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شیراز، شهری که هر گوشه‌اش کتابی گشوده از تاریخ است و هر خیابانش عطر دل‌انگیز بهارنارنج را در هوا می‌پراکند، این روزها در سکوت سنگین بی‌سیگنالی نفس می‌کشد و شهروندانش برای یک مکالمه ساده یا ارسال یک پیام اضطراری باید به کنج بالکن‌ها پناه ببرند.

این مشکل، شیراز را در دام بحران مدرن اختلال مزمن و فراگیر در آنتن‌دهی گرفتار کرده است. این مسئله دیگر صرفاً یک نارضایتی جزئی نیست؛ بلکه یک شکست زیرساختی است که عمق آن نه تنها به جیب کسب‌وکارها، که به جان و روان مردمی که حق برخورداری از خدمات اولیه ارتباطی را دارند، آسیب می‌زند.

شیراز پایتخت فرهنگی ایران، در میان دغدغه‌های فرهنگی و هنری خود، حالا فریاد یک آنتن ضعیف را می‌کشد. اینجا دیگر مکالمه و اتصال به اینترنت یک حق بدیهی نیست؛ بلکه یک امتیاز لوکس محسوب می‌شود که شهروندان باید برای به دست آوردنش از بالکن‌ها بالا بروند و در گوشه خیابان‌ها به دنبال کورسوی یک سیگنال بگردند. این بحران آنتن‌دهی فراتر از اختلال در یک تماس، نمادی از فرسودگی مزمن در رگ‌های حیاتی شهر است که نه تنها چرخه اقتصادی و پویایی کسب‌وکارها را کند کرده، بلکه سایه‌ای از نگرانی بر امنیت و کیفیت زندگی ساکنان انداخته است.

باعث تأسف است که بگوییم شیراز امروز، با وجود شکوه گذشته و پتانسیل آینده، صدایش از پشت شبکه‌های متزلزل و ضعیف، به سختی به جهان می‌رسد.

گستره این معضل، فراتر از مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای است. نقاط کور ارتباطی همچون لکه‌های سیاه در قلب پویاترین و پرترددترین نقاط شهر خودنمایی می‌کنند. کافی است به بافت فشرده و تاریخی اطراف بازار وکیل و اماکن مقدس قدم بگذارید، دیوارهای سنگی که قرن‌ها مقاومت کرده‌اند اکنون سدی غیرقابل نفوذ برای امواج دیجیتال شده‌اند. این مشکل در مناطق کوهپایه‌ای و دامنه‌های شمالی نیز به دلیل عوارض طبیعی و عدم توسعه کافی دکل‌ها تشدید می‌شود.

ریشه‌یابی این بحران ما را به تقابل زیرساخت‌های فرسوده با تقاضای انفجاری داده در سال‌های اخیر می‌رساند.

زیرساخت‌های مخابراتی شیراز اغلب برای دوران ۳G و مکالمات صوتی طراحی شده‌اند، نه برای حجم غول‌آسای ویدئوها، تماس‌های تصویری و بازی‌های آنلاین که نسل جوان امروزه طلب می‌کند. سرعت نصب دکل‌های جدید به شکل رقت‌انگیزی کند است.

حتی آنجا که دکل وجود دارد، ظرفیت انتقال داده از دکل به شبکه اصلی از طریق فیبر نوری کافی تأمین نشده و نتیجه آن سرعت‌های لاک‌پشتی در ساعات اوج مصرف است؛ شرایطی که کاربر را مجبور می‌کند برای ارسال یک فایل کوچک، دست به دامن صبر ایوب شود و یا نیمه شب درصدد انجام امور اینترنتی خود برآید.

پیامدهای این اختلال، زنجیره‌ای از آسیب‌های جدی را به همراه دارد که از سطح فردی تا کلان اقتصادی گسترده است. دانشجویان و دانش‌آموزان در مناطق کم‌برخوردارتر به دلیل دسترسی ضعیف از فرصت‌های آموزش مجازی محروم می‌شوند.

گردشگران داخلی و خارجی که برای حفظ ارتباط و اشتراک‌گذاری تجربیات خود به اینترنت وابسته هستند، با خاطره‌ای تلخ از یک شهر غیرقابل اتصال، شیراز را ترک می‌کنند.

برای پایان دادن به این بغض ارتباطی صرفاً نصب دکل‌های بیشتر کافی نیست. نیاز به یک برنامه جامع با استفاده از فناوری‌های نوین است.

بهره‌گیری از سیستم‌هایی که بتواند در محیط‌های شهری و داخل ساختمان‌ها بدون نیاز به دکل‌های غول‌پیکر نصب شوند، می‌تواند پوشش محلی را به شدت بهبود ببخشد.

شیراز شایسته آن است که در کنار شکوه تاریخی‌اش، نمادی از توسعه پایدار و پیشرفته ارتباطی نیز باشد و زمان آن رسیده که صدای شهروندان شیرازی بدون قطع شدن و با بالاترین کیفیت، به گوش دنیا برسد.

وضعیت آنتن‌دهی به یک معضل بدل شده است

سارا رباعی، دانشجوی ترم آخر رشته معماری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت آنتن‌دهی با مشکلات اساسی روبه‌رو است، من هفته‌ای چند واحد آنلاین دارم. وسط کلاس درس، به ناگاه صدای استاد قطع می‌شود. به اجبار باید چند بار از کلاس خارج و دوباره وارد شوم یا اطراف خانه راه برم تا آنتن دهی مناسب شود.

وی ادامه داد: وضعیت نابسامان آنتن‌دهی فراتر از مشکل تبدیل به یک معضل شده است. جالب اینجاست که در مراکز تجاری یا پاساژها هم با همین وضعیت مواجه هستیم. این وضعیت برای یک دانشجو در سال ۲۰۲۵ مصداق بارز عقب‌ماندگی است.

علی‌رضا کوهی که شغل آزاد دارد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیراز در خصوص آنتن‌دهی به کانونی از مشکلات تبدیل شده است. بازار، قلب اقتصادی یک شهر است، اما در شیراز انگار از دنیای ارتباطات جا ماندیم. مشتری کارت می‌کشد، تراکنش به صف انتظار می‌رود، یا خطا می‌دهد و مشتری را از خرید خسته و پشیمان می‌کند و این یعنی ریزش مشتری‌ها.

زیبا شکوهی، مادر دو فرزند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در یک شهرک جدید با جمعیت رو به رشد زندگی می‌کنیم. در این شهرک‌ها توسعه زیرساخت‌ها با رشد جمعیت اصلاً هماهنگ نیست.

وی ادامه داد: برای اتصال و ارسال مطالب، باید ساعت‌ها وقت گذاشت. برخی مواقع این وضعیت واقعاً غیر قابل تحمل می‌شود. مسئولان استان فارس باید به فکر چاره باشند تا این مشکل برطرف شود.

ساخت‌وسازهای بی‌رویه، بلای جان آنتن‌دهی در شیراز

حمید سلیمان پور سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب کشور در گفتگو با خبرنگار با اشاره به مشکلات و چالش‌های کیفیت و آنتن‌دهی شبکه مخابراتی در شهر شیراز گفت: چندین عامل باعث کاهش کیفیت و سرعت اینترنت و مکالمات تلفنی در این شهر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل، تغییرات در مبلمان شهری و ساخت و سازهای گسترده در قالب آپارتمان‌سازی و برج‌های بلندمرتبه است که این ساخت و سازها شبکه مخابراتی را دچار مشکل می‌کند.

وی ادامه داد: این تغییرات نیازمند توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های مخابراتی است، به‌خصوص افزایش تعداد سایت‌های مخابراتی و دکل‌های جدید که باید با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد.

سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب کشور افزود: شهرداری شیراز باید مجوزهای لازم برای احداث یا جابجایی دکل‌ها را سریع‌تر صادر کند و اماکن مناسب در اختیار اپراتورها قرار دهد. اما در عمل، همکاری دستگاه‌های دولتی و مردم در برخی نقاط محدود است، به‌خصوص در خیابان زند شیراز و اطراف میدان امام حسین، که برای نصب سایت‌های جدید دو سال است ممانعت وجود دارد.

باورهای غلط مردم، سد راه توسعه شبکه مخابراتی در شیراز

سلیمان پور با بیان اینکه این مشکل در مناطق پرجمعیت و مراکز درمانی و تجاری نیز دیده می‌شود، جایی که تراکم جمعیت و نیاز به توسعه شبکه بیشتر احساس می‌شود، اما همکاری لازم صورت نمی‌گیرد، گفت: باورهای نادرست مردم درباره مضرات سلامتی امواج مخابراتی و تأثیر منفی بر ارزش ملک، مانع توسعه شبکه می‌شود. برخی افراد معتقدند که نصب دکل‌های مخابراتی به سلامتشان ضرر می‌رساند یا ارزش ملکشان کاهش می‌یابد، در حالی که این باورها فاقد توجیه فنی هستند. وی بر اهمیت صدور سریع مجوزهای شهرداری‌ها تأکید می‌کند تا اپراتورها بتوانند دکل‌های جدید را در سطح شهر نصب کنند و شبکه را توسعه دهند.

وی ادامه داد: کمبود توسعه شبکه باعث کاهش کیفیت خدمات در اماکن عمومی، پاساژها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها می‌شود، به‌خصوص در ساختمان‌های بتنی و سازه‌های خاص که پوشش شبکه ضعیف است. مردم برای جبران این مشکل، از دستگاه‌های تقویت‌کننده سیگنال استفاده می‌کنند که این دستگاه‌ها نه تنها مجاز نیستند، بلکه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند و باعث اختلال در باندهای فرکانسی می‌شوند.

فیبر نوری، کلید حل مشکلات ارتباطی شیراز

سلیمان پور در بخش دیگری از این گفتگو به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان فارس و شیراز اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، حدود ۸۰ درصد ارتباطات مردم از تلفن ثابت و اینترنت ثابت استفاده می‌شود، در حالی که در ایران این نسبت برعکس است و بیشتر مردم از ارتباطات سیار بهره می‌برند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات دولت جدید و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در دولت دوازدهم، هدف اصلی، مهاجرت از شبکه‌های مسی و کابلی به فیبر نوری است تا کیفیت و پایداری شبکه‌های ارتباطی بهبود یابد.

سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب کشور افزود: در استان فارس، برنامه‌ریزی برای انتقال به فیبر نوری در شهرهای پرجمعیت و مراکز شهرستان‌ها انجام شده است. تاکنون در پنج تا شش شهر این استان، پروژه کامل شده و عملیات حفاری و نصب تجهیزات در حال اجرا است.

سلیمان پور با اشاره به مزایای این طرح گفت: این انتقال مزایای زیادی دارد، از جمله کاهش ترافیک شبکه، افزایش پهنای باند، سرعت انتقال داده، کاهش خرابی و سرقت تجهیزات و بهبود کلی کیفیت خدمات اینترنت و تلفن ثابت. این پروژه هزینه‌بر است و نیازمند تحمل برخی مشکلات موقتی است، اما نتیجه نهایی شبکه‌ای پایدارتر و با ظرفیت بالاتر خواهد بود.

وی ادامه داد: در شهر شیراز حدود ۵۰ درصد عملیات حفاری انجام شده و همکاری خوبی با شهرداری و شورای شهر صورت گرفته است. شهرهای دیگری مانند کازرون، آباده، اقلید، جهرم و صدرا نیز در مرحله اجرا قرار دارند و برخی کامل شده و در حال سرویس‌دهی هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس افزود: هدف این است که با تکمیل این پروژه، سرعت و کیفیت اینترنت و خدمات تلفن ثابت و دیتا بهبود یابد و تأثیر مثبتی بر مکالمات و انتقال داده‌ها داشته باشد.

برای پوشش کامل ۵G در شیراز، نیاز به افزایش تعداد دکل‌ها داریم

سلیمان پور همچنین با اشاره به حرکت جدی و سریع به حوزه فناوری (۵G) گفت: برای پوشش کامل شبکه ۵G، نیاز است تعداد دکل‌های مخابراتی بیشتر و نزدیک‌تر به هم باشد، به‌طوری که در بعضی مناطق فاصله بین دکل‌ها کمتر از ۵۰۰ متر باشد.

سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب کشور تصریح کرد: در شهر شیراز، حدود ۱۰۰ سایت ۵G راه‌اندازی شده است و نیاز به توسعه بیشتر دارد که همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها و فراهم کردن امکانات ضروری است.