به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با اشاره به کاهش چشمگیر حجم تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شهر شیراز گفت: این تغییر حاصل پایان سفرهای تابستانی، بازگشایی مدارس و دانشگاهها، رفع ناترازیهای ناشی از خاموشی برق و تعدیل شرایط آبوهوایی است که موجب بازگشت الگوی سفرهای شهری به حالت متعادل شد.
وی ادامه داد: تحلیل دادههای ترافیکی نشاندهنده بازگشت الگوی سفر به حالت متعادل است و بر اساس دادههای ثبتشده توسط سامانههای ترافیکی و دوربینهای نظارتی و پلاکخوان سطح شهر، حجم تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شیراز طی مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه کاهش چشمگیری داشته است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: بررسیهای کارشناسی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز نشان میدهد این کاهش، نتیجه همزمانی چند عامل اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی است که موجب تعادلبخشی به جریان سفرهای شهری شده است.
فرخ زاده شرایط اقلیمی را نیز در کاهش ترافیک مؤثر دانست و تصریح کرد: در شهریورماه، گرمای هوا موجب افزایش تردد شهروندان در ساعات عصرگاهی بود، اما با خنکتر شدن هوا در مهرماه، پراکندگی زمانی سفرها متوازنتر و حجم ترافیک در ساعات اوج کمتر شده است.
