۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

فرخ‌زاده: ترافیک شیراز به حالت متعادل بازگشت

شیراز-معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت:پایان سفرهای تابستانی، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، رفع خاموشی های برق و تعدیل شرایط آب‌ و هوایی سبب شده ترافیک شیراز به حالت متعادل بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با اشاره به کاهش چشمگیر حجم تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شهر شیراز گفت: این تغییر حاصل پایان سفرهای تابستانی، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، رفع ناترازی‌های ناشی از خاموشی برق و تعدیل شرایط آب‌وهوایی است که موجب بازگشت الگوی سفرهای شهری به حالت متعادل شد.

وی ادامه داد: تحلیل داده‌های ترافیکی نشان‌دهنده بازگشت الگوی سفر به حالت متعادل است و بر اساس داده‌های ثبت‌شده توسط سامانه‌های ترافیکی و دوربین‌های نظارتی و پلاک‌خوان سطح شهر، حجم تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شیراز طی مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه کاهش چشمگیری داشته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: بررسی‌های کارشناسی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز نشان می‌دهد این کاهش، نتیجه هم‌زمانی چند عامل اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی است که موجب تعادل‌بخشی به جریان سفرهای شهری شده است.

فرخ زاده شرایط اقلیمی را نیز در کاهش ترافیک مؤثر دانست و تصریح کرد: در شهریورماه، گرمای هوا موجب افزایش تردد شهروندان در ساعات عصرگاهی بود، اما با خنک‌تر شدن هوا در مهرماه، پراکندگی زمانی سفرها متوازن‌تر و حجم ترافیک در ساعات اوج کمتر شده است.

