رهبر: ۲۲ تُن برنج تقلبی در خرامه‌ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،موسی رهبر از کشف یک پرونده مهم تقلب در حوزه تولید و عرضه برنج خبر داد و گفت: در بازرسی‌های انجام شده از یک کارخانه برنج‌کوبی در شهرستان خرامه مشخص شد که مدیر این واحد تولیدی با افزودن مواد مضر و تغییر رنگ برنج‌های وارداتی بی‌کیفیت، اقدام به فرآوری و عرضه این محصولات تحت عنوان برنج‌های مرغوب کامفیروزی و عنبربو به بازار می‌کرده است.

وی، با اشاره به کشف بیش از 22 تن برنج تقلبی از کارگاه مذکور ادامه داد: این برنج‌های تقلبی با قیمت گزاف و چندین برابر نرخ واقعی به‌صورت عمده روانه بازار می‌شد که ضمن تهدید سلامت مصرف‌کنندگان، موجب اخلال در نظام توزیع کالا نیز شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس تصریح کرد: با هرگونه تقلب، گرانفروشی و عرضه کالاهای غیربهداشتی که سلامت و معیشت مردم را به خطر اندازد، به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد و متخلفان بدانند که هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد