پیرصالحی: مرکز تحقیقات غذا و دارو نباید «پارکینگ مدیران» باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در مراسم افتتاح ساختمان مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو، افزود: مرکز تحقیقات باید با تمرکز بر آینده‌نگاری و حل مشکلات اساسی، سازمان را از روزمرگی خارج کند و همزمان با توسعه ظرفیت هیئت علمی و جذب نیروی جدید، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد و نوآوری سازمان ایفا کند.

وی ادامه داد: هیئت علمی سازمان غذا و دارو، با توان علمی بالای خود، می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را به حل مسائل کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت اختصاص دهد. این ظرفیت ارزشمند فرصتی است تا سازمان غذا و دارو بتواند به شکل مؤثرتر به مسائل ریگولاتوری و آینده‌نگاری بپردازد و مسیر توسعه و نوآوری را تقویت کند.

پیرصالحی افزود: مرکز تحقیقات باید با ارائه راهکارهای علمی و تجربی، چه از سوی اعضای هیئت علمی و چه با همکاری اداره کل‌ها، نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای سازمان داشته باشد و از تبدیل آن به صرفاً «پارکینگ مدیران» جلوگیری کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تجارب جهانی، مانند مدل FDA آمریکا، می‌تواند الگوی مناسبی برای هماهنگی بین امور ریگولاتوری و اجرایی باشد. هم‌زمان، باید ظرفیت اعضای هیئت علمی توسعه یافته و نیروی جدید جذب شود تا مرکز تحقیقات بتواند با تمرکز بر آینده‌نگاری و حل مشکلات اساسی، به عنوان موتور توسعه سازمان عمل کند.

وی تصریح کرد: هدف این است که سازمان غذا و دارو از روزمرگی خارج شود و بخش‌های ریگولاتوری هم معادل بهترین مدل‌های جهانی عمل کنند. تدارکات و امور اجرایی قابل حذف نیست، اما با بهره‌گیری صحیح از دانش هیئت علمی می‌توان تعادل مناسبی بین اجرا و تحقیق برقرار کرد.