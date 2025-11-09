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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

پیروزی بربط مقابل حریفی از قرقیزستان

پیروزی بربط مقابل حریفی از قرقیزستان

نماینده جودو کشورمان در شانس مجدد موفق شد حریفی از قرقیزستان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مریم بربط جودوکا وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در اولین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و شکست خورد اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌ها همبستگی کشورهای اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.

لازم به ذکر است که مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6650058
بهنام روان پاک

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