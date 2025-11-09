شکست پرهیزگار مقابل نماینده جودو ترکیه/ تلاش در شانس مجدد

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، الیاس پرهیزگار جودوکار وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان در دومین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی ودات بایراک رنک سوم دنیا قرار گرفت و ایپون شد و به شانس مجدد رفت. پرهیزگار در شانس مجدد با عمروف گادژیموراد از امارات جودوکار روسی الاصل رو در رو خواهد شد.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.