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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

صعود سالاری و صحرایی به فینال فرم «ایتسوتسونوکاتا» رقابتهای جهانی جودو

صعود سالاری و صحرایی به فینال فرم «ایتسوتسونوکاتا» رقابتهای جهانی جودو

زوج محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی، در ادامه رقابت‌های کاتای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در پاریس، با کسب بالاترین امتیاز گروه خود به فینال فرم ایتسوتسونوکاتا راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم رقابت‌های کاتای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی شهر پاریس در حال برگزاری است، تیم دونفره کشورمان متشکل از محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در فرم ایتسوتسونوکاتا با اجرای فنی دقیق، هماهنگی مثال‌زدنی و نمایشی چشم‌گیر، موفق شدند با کسب امتیاز برتر، عنوان تیم نخست گروه خود را به‌دست آورند و به مرحله نهایی (فینال) این رقابت‌ها صعود کنند.⁩

کد مطلب 6649953

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