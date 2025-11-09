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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

میراسماعیلی: آینده روشنی در انتظار جودو است/ از ملی پوشان راضی هستم

میراسماعیلی: آینده روشنی در انتظار جودو است/ از ملی پوشان راضی هستم

رئیس فدراسیون جودو با تاکید بر این که آینده روشنی در انتظار این رشته خواهد بود گفت: هر پنج ملی پوشی که به ریاض اعزام شده بودند نمایش خوب و درخشانی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، آرش میراسماعیلی پس از کسب نخستین مدال کاروان ورزش ایران توسط مریم بربط با ابراز خرسندی از این اتفاق گفت: شرایط جودو با بسیاری از رشته‌های دیگر متفاوت است اما این را به مردم عزیز قول می‌دهم که این نسل از جودوکاران روز به روز پیشرفت خواهند کرد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان اعزامی به ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی تاکید کرد: مطمئن باشید آینده‌ای روشن و موفق در انتظار جودوی ایران خواهد بود.

میراسماعیلی با اشاره به موفقیت مریم بربط گفت: تبریک می‌گویم که نخستین مدال کاروان ایران توسط رشته جودو به دست آمد. خدا را شکر که مریم بربط نتیجه زحماتش را دید. او بسیار سخت تمرین کرده بود و خوشحالم که در این دوره توانست به مدال برسد. دوره قبل مقام پنجم را کسب کرده بود و حالا مزد تلاشش را گرفت. دختران ما واقعاً گل کاشتند.

رئیس فدراسیون در ادامه درباره عملکرد پسران تیم نیز اظهار داشت: در بخش پسران از عملکرد هر سه ورزشکار رضایت کامل داریم. آن‌ها مقابل حریفان بسیار قدرتمندی قرار گرفتند و با تمام توان جنگیدند. این مسابقات میدان بزرگی بود و تجربه ارزشمندی برای همه‌ی آن‌ها محسوب می‌شود. خدا را شکر که در ارزیابی اولیه قول کسب یک مدال را داده بودیم و توانستیم به وعده‌مان عمل کنیم.

کد مطلب 6650472

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      5 0
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      این میدان بزرگ بود با یک برنز راضی هستید چه جوری ناگویا ژاپن مدال می‌گیرید چطوری المپیک قول مدال دادی .با مردم شفاف باش وقتی با یک برنز میگی راضی پس شما مدیریت هستید با دیدگاه کوچک. اینهمه از سرمربی راضی بودید چی شد .با حقوق بالا نتیجه هشت ساله مدیریت شما یک برنز تبریک به آقای وزیر ورزش
      • ناشناس IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
        5 0
        به قول شما هشت سال رئیس بوده اتفاقی نیفتاده پس از این به بعد هم نمی‌افتد. برای کسی هم مهم نیست .فقط بودجه بیت المال هدر می‌رود
    • IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      5 0
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      کلا خودشیفته شده است . 8 سال است ادعا میکند جودو در حال رشد است . همه را سرکار گذاشته است .
      • ناشناس IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
        4 0
        دبیر مدال طلا المپیک میگیره میگه راضی نیستم .بعد این آقا یه برنز کشورهای اسلامی میگه راضیم آخرش چی میشه .پنچم راضیم.ششم راضیم و...فقط رئیس فدراسیون باشم

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