میراسماعیلی: آینده روشنی در انتظار جودو است/ از ملی پوشان راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، آرش میراسماعیلی پس از کسب نخستین مدال کاروان ورزش ایران توسط مریم بربط با ابراز خرسندی از این اتفاق گفت: شرایط جودو با بسیاری از رشته‌های دیگر متفاوت است اما این را به مردم عزیز قول می‌دهم که این نسل از جودوکاران روز به روز پیشرفت خواهند کرد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان اعزامی به ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی تاکید کرد: مطمئن باشید آینده‌ای روشن و موفق در انتظار جودوی ایران خواهد بود.

میراسماعیلی با اشاره به موفقیت مریم بربط گفت: تبریک می‌گویم که نخستین مدال کاروان ایران توسط رشته جودو به دست آمد. خدا را شکر که مریم بربط نتیجه زحماتش را دید. او بسیار سخت تمرین کرده بود و خوشحالم که در این دوره توانست به مدال برسد. دوره قبل مقام پنجم را کسب کرده بود و حالا مزد تلاشش را گرفت. دختران ما واقعاً گل کاشتند.

رئیس فدراسیون در ادامه درباره عملکرد پسران تیم نیز اظهار داشت: در بخش پسران از عملکرد هر سه ورزشکار رضایت کامل داریم. آن‌ها مقابل حریفان بسیار قدرتمندی قرار گرفتند و با تمام توان جنگیدند. این مسابقات میدان بزرگی بود و تجربه ارزشمندی برای همه‌ی آن‌ها محسوب می‌شود. خدا را شکر که در ارزیابی اولیه قول کسب یک مدال را داده بودیم و توانستیم به وعده‌مان عمل کنیم.