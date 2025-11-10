عشقی دور از انتظار در روستا؛ حسین مهری مشتاق یک نقش متفاوت بود

میثم بیدقی کارگردان فیلم سینمایی «عاشق پاییز» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت این فیلم توضیح داد: به طور کلی، مفهوم مهاجرت، بازگشت و رجعت از درونمایههایی است که در سینما برای من جذابیت دارد. در فیلمهای کوتاه پیشین من نیز به این موضوع پرداخته شده است. به عقیده من نقطه قوت داستانپردازی در موقعیتی شکل میگیرد که شخصیتهایی با تفاوتها و تضادهای آشکار در بستری مشترک قرار میگیرند برای مثال، در این فیلم یک دختر شهری در محیطی روستایی قرار میگیرد و عشقی را تجربه میکند که در شرایط عادی دور از انتظار به نظر میرسد. این بستر، فضای مناسبی برای روایت یک داستان جذاب فراهم میکند.
وی ادامه داد: ایده اولیه من بازگشت یک دختر امروزی به سرزمین پدری بود که به عنوان خط اصلی داستان انتخاب شد. پس از رسیدن به این ایده، با تیم نویسندگان، متشکل از آقایان آرمین طهماسبی و علی باطنی، همکاری را آغاز کردیم. این ۲ از نویسندگان باتجربه هستند که از جمله آثار شناختهشدهشان میتوان به فیلم سینمایی «فسیل» اشاره کرد.
این کارگردان درباره چالشها و ویژگیهای نگارش فیلمنامه به صورت مشترک گفت: کار گروهی در نگارش فیلمنامه برای من چالش خاصی ایجاد نکرد زیرا هنگامی که همکاری بر پایه رفاقت شکل گرفته باشد، فضای کار جمعی به جای منیت، در خدمت هدفی مشترک قرار میگیرد. البته در طول کار، گاهی با چالشهایی مواجه میشدیم برای مثال در نسخهای از فیلمنامه، شخصیتی که آقای حسین مهری بازی میکرد، قرار بود از دنیا برود. پس از بحث و تبادل نظر، به این نتیجه رسیدیم که این شخصیت زنده بماند و نقش مرگ به شخصیت دیگری منتقل شود.
وی تاکید کرد: من پیش از کارگردانی، سالها در سینما به عنوان دستیار کارگردان، انتخاب بازیگر و سرپرست تولید فعالیت داشتهام و کار تیمی همواره برایم جذاب بوده و هست.
این کارگردان با اشاره به فیلمبرداری در شهر فومن درباره شرایط تولید «عاشق پاییز» توضیح داد: تولید فیلم در سینمای مستقل، به ویژه برای یک اثر اول، با چالشهای متعددی همراه است و جذب سرمایه و همکاری با تهیهکننده بسیار چالشبرانگیز است. به جرات میتوانم بگویم که بدون همراهی خانم سحر صباغ سرشت، ساخت «عاشق پاییز» ممکن نبود. همانطور که من در کارگردانی دغدغه مسائل فرهنگی و انسانی را داشتم، ایشان نیز به عنوان تهیهکننده، همین دغدغهها را دنبال میکرد.
وی ادامه داد: با وجود دغدغههای مشترک، چالشهای بسیاری پیش رو داشتیم؛ از جمله انتقال گروه به خارج از تهران و حضور یکماهه در استان گیلان در فصل برداشت برنج و روزهای گرم تابستان. تجربه سالها فعالیت به عنوان دستیار برنامهریزی برای من و سحر صباغ سرشت، در مدیریت گروه و به پایان رساندن فیلم در بازه زمانی مشخص بسیار مفید واقع شد.
بیدقی درباره شرایط اکران این فیلم در گروه «هنروتجربه» گفت: ما یکی از پربازدیدترین اکرانهای این گروه را پشت سر میگذاریم. حتی در هفته گذشته، سه بار سالنهای نمایش فیلم کاملا پر شده بود، اتفاقی که در سینمای بدنه نیز کمتر شاهد آن هستیم. با توجه به شرایط کنونی سینما، برای فیلمی که در ژانر کمدی نیست، این استقبال بسیار قابل توجه است.
وی درباره برنامههای آینده اش در سینما توضیح داد: هرچند مسیر سینما پایانی ندارد و همواره باید در حال یادگیری و بهروزرسانی دانش خود بود، اما آنچه برای من قطعی است، علاقه به سوژههایی با محوریت انسانی و مسائل زیستی است. فیلم بعدی ما، اگرچه در فضایی کاملا متفاوت روایت میشود اما همچنان بر درونیات انسان و زندگی او متمرکز خواهد بود.
این فیلمساز گفت: در تجربه اکران این فیلم، مشاهده واکنش مخاطبان در سالن به من نشان داد که لحظات طنزآمیز به ویژه در چهل دقیقه اول، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این تجربه به من انگیزه داد که در فیلم بعدی نیز به این جنبه طنزآمیز توجه بیشتری داشته باشم.
وی درباره همکاری با حسین مهری توضیح داد: من و حسین مهری نزدیک به پانزده سال است که با یکدیگر دوست و همکار هستیم و سالها در دفتر نوید محمودی باهم برنامهای را اجرا میکردیم. پیش از این نیز در چند پروژه با یکدیگر همکاری داشتیم. هنگامی که شخصیت «شاهی» به فیلمنامه اضافه شد، با او درباره نقش گفتگو کردم و اشتیاق فراوانش برای بازی در نقشی متفاوت را دیدم. درنتیجه تنها بر اساس گفتگو و اعتماد متقابل، همکاری را آغاز کردیم و من از این انتخاب کاملا راضی هستم. به نظر من، او نقش «شاهی» را به خوبی ایفا کرد.
بیدقی در پایان خطاب به تهیهکنندگان بیان کرد: من این فرصت را داشتم که با تهیهکنندهای همکاری کنم که فضایی را در اختیارم گذاشت تا رویاهایم را به تصویر بکشم. برای بسیاری از دستیاران و برنامهریزان جوان که سالها در این صنعت زحمت کشیدهاند و امروز آمادگی لازم را دارند، آرزو میکنم تهیهکنندگان اعتماد بیشتری به این عزیزان داشته باشند چون با فراهم آوردن بستری مناسب، بیشک شاهد ظهور کارگردانان بزرگی در سالهای آینده خواهیم بود.
«عاشق پاییز» بر اساس فیلمنامهای مشترک از آرمین طهماسبی، میثم بیدقی و علی باطنی جلوی دوربین رفته است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «عشق، رفاقت و یک راز قدیمی در دل روستایی دور افتاده بههم گره میخورند. جایی که با ورود یک غریبه دیگر هیچکس شبیه قبل نیست.»
حسین مهری، آریا دلفانی، سمیرا سوکی، فهیمه مومنی، یاسمین خلدبرین، ماکان حسنپور و مجید پتکی بازیگران اصلی فیلم «عاشق پاییز» هستند.
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