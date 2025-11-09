به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجی ظهر امروز یکشنبه در نشست قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با اصحاب رسانه خوزستان، بیان کرد: جشنواره‌ها رقابت ایجاد می‌کنند. اینکه افکار هنرمندان به موضوع میراث فرهنگی معطوف کرده و هنر را به سمتی سوق دهیم که به یکی از مهمترین اولویت‌های کشور بپردازد کار مهمی است.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی گفت: این جشنواره شاید از جشنواره‌های بسیار مهم کشور باشد که قرار است در بخش‌های فیلم‌های سینمایی، مستند، انیمیشن، رادیو، موسیقی، خبر مکتوب، شعر، نمایش و … اثر بپذیرد که مهمترین ویژگی هر کدام از این‌ها پرداختن به موضوع میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: این جشنواره در چهارده بخش برگزار می‌شود که ۱۰ بخش آن رقابتی است، امسال نیز به طور خاص برای خوزستان که از صاحبان مهم‌ترین آثار میراثی و تمدنی کشور است بخش جایزه ویژه خوزستان را تعریف کرده ایم گردآوری آن در اداره کل میراث فرهنگی استان انجام می‌شود.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی عنوان کرد: ۱۳ دی ماه اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد که بسیاری از هنرمندان تراز اول کشور داوری بخش‌های مختلف را برعهده دارند.

فرجی گفت: پیرامون جشنواره رویدادهای دیگری همچون هفته خوزستان در شهرهای مختلف استان برگزار خواهد شد که بخش‌های مختلف هنر، تئاتر و موسیقی اجرا خواهند داشت.

وی با بیان اینکه به طور خاص به بخش جوانان به عنوان میراث بانان آینده توجه شده است تاکید کرد: تلاش داریم دوره چهارم فراگیر و گسترده همه استان و کشور را معطوف به نظر خود کند و شور و نشاطی در استان ایجاد کند.

به گفته دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پیش بینی می‌شود تا پایان مهلت به ۲ برابر برسد.

فرجی افزود: بخش بین‌الملل را امسال راه اندازی کرده و آثاری دریافت کرده ایم.

وی با بیان اینکه جشنواره تنها به اهدا جوایز به آثار ختم نمی‌شود، اظهار کرد: تلاش داربم چهره‌های مستعد را شناسایی و با حمایت سازمان‌های فرهنگی از آنها حمایت داشته باشیم. برای آثار شروط و ویژگی‌هایی قائل می‌شویم که بتوان از آنها برای تولیدات بعدیشان حمایت کرد.

دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی تاکید کرد: برای فعالیت‌های حوزه فرهنگی نباید دنبال دستاورد کوتاه مدت بود، در این جشنواره به حوزه کودک و نوجوان و جوانان پرداخته می‌شود لذا اگر می‌خواهیم میراث فرهنگی برای ما اولویت ملی باشد و افکار عمومی را درگیر کند باید از تعلیم و تربیت کودکی آغاز کنیم بنابراین نتیجه کوتاه مدت ندارد و بر افکار و اراده تأثیر می‌گذارد و تغییر نگرش ایجاد می‌کند.

فرجی ادامه داد: در بخش‌های اجرایی جشنواره کارگاه‌های آموزشی توسط هنرمندان برجسته کشور و بومی برگزار می‌شود، همچنین در اجراها به خصوص در بخش موسیقی به طور خاص نگاه به سمت هنرمندان بومی است.

وی با اشاره به اسکان میهمانان بیان کرد: تیم تشریفات وزارت هتل‌های استان را مورد بررسی قرار داده و ضمن رضایت اعلام کردند قابلیت پذیرایی خوبی در هتل‌ها وجود دارد.

به گفته فرجی، در بخش خوزستان از باستان شناسان خوزستانی تجلیل می‌شود.