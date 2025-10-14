به‌گزارش خبرگزاری مهر، «چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی» توسط معاونت میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با مشارکت و میزبانی استانداری خوزستان و با شعار «ایران ما میراث ما؛ میراث ما ایران ما» برگزار می‌شود. فراخوان این جشنواره در ۱۰ بخش شامل؛ «بخش تلویزیونی و نمایش خانگی»، «بخش رادیویی»، «فیلم و سینما»، «نمایش»، «شعر و موسیقی»، «میراث‌بانان آینده»، «مکتوب»، «عکس»، «میراث دیجیتال» و «بخش بین‌الملل» منتشر شده است.

بخش‌های «جایزه بین‌المللی میراث ناملموس» و «جایزه ایران» نیز به فراخوان جشنواره چهارم افزوده شدند، «جایزه بین‌الملل میراث ناملموس» یک جایزه ویژه است که به یک اثر برتر با موضوع مذکور در هر دو بخش ملی و بین‌المللی اهدا خواهد شد و «جایزه ایران» هم شامل تمامی بخش‌های جشنواره است که در هر بخش به یک اثر با مضمون ایران در جنگ ۱۲ روزه تعلق خواهد گرفت.

امسال به‌دلیل میزبانی جشنواره از سوی استانداری خوزستان، «جایزه ویژه خوزستان» به برترین آثار در حوزه معرفی خلاقانه میراث فرهنگی به صورت استانی صرفاً به آثار هنرمندان خوزستانی تعلق خواهد گرفت و فراخوان این جایزه، به‌زودی منتشر می‌شود.

هنرمندان و صاحبان اثر می‌‏توانند آثار خود را تا سی‌ام آبان ماه ۱۴۰۴، با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی https://ch-festival.mcth.ir و تکمیل فرم ثبت نام آنلاین، کد رهگیری و لینک‏ اثر خود را در یکی از سرویس‌های عمومی، بارگذاری و نسبت به ارسال و ثبت آثار اقدام کنند.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی، سال گذشته به میزبانی شهر شیراز برگزار شد و چهارمین دوره‏ جشنواره‏ بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی، زمستان امسال در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.