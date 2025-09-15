به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی هفته دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ در استان خوزستان برگزار می‌شود.

این دوره از جشنواره به میزبانی خوزستان از ۱۰ دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان، روز جمعه ۱۳ دی‌ماه همزمان با سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) برگزار خواهد شد.

شعار جشنواره «ایران ما، میراث ما، میراث ما، ایران ما» عنوان شده است. همچنین بخش‌های اصلی جشنواره شامل بخش «تلویزیونی، رادیویی، فیلم و سینما، نمایش میدانی و فضای باز، میراث‌بانان آینده، شعر و موسیقی، مکتوب (کتاب و مقاله)، عکس، میراث دیجیتال، بخش بین‌الملل» است.

هر یک از این بخش‌ها علاوه بر جایزه اصلی، دارای دو جایزه دیگر هم هستند؛ یکی جایزه خوزستان و دیگری، جایزه ایران. همچنین یک جایزه بین‌المللی میراث ناملموس در جشنواره اهدا می‌شود که مختص یک اثر در حوزه مذکور است.

همزمان با فراخوان جشنواره، پیش‌رویدادهایی در خوزستان برنامه‌ریزی شده است تا جوامع محلی و مشارکت عمومی را تقویت کند. این پیش‌رویدادها شامل کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های محلی، نشست‌های تخصصی و بازدیدهای فرهنگی هستند که در شهرها و روستاهای استان اجرا خواهند شد.

جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی از سال ۱۴۰۱ با هدف ارتقای سواد میراثی، شناسایی استعدادهای جوان و تقویت رقابت سالم در تولیدات چندرسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، آغاز به کار کرد و طی سه دوره گذشته مسیر رو به رشدی را طی کرده است. نخستین دوره به میزبانی یزد برگزار شد، دومین دوره در سال ۱۴۰۲ در قزوین و سومین دوره در سال ۱۴۰۳ به میزبانی شیراز برگزار شد.

فراخوان چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی به‌زودی منتشر می‌شود. این جشنواره از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزبانی استانداری خوزستان برگزار خواهد شد.