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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

حجازی فر: رونمایی مستند«زری خانم» در کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی

حجازی فر: رونمایی مستند«زری خانم» در کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی

ارومیه - مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی از پیشرفت ۹۵ درصد فیلمبرداری مستند حماسی و بازسازی شده «زری خانم» و رونمایی آن در کنگره ۱۲ هزار شهید استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حجازی‌فر عصر یکشنبه در بازدید از پشت‌صحنه ساخت مستند «زری خانم» از قلعه تاریخی روستای عسگرآباد کوه ارومیه که از دوران قاجار به یادگار مانده است، گفت: با پیشرفت ۹۵ درصدی، کار فیلمبرداری این مستند به روزهای پایانی خود نزدیک شده و بعد از اتمام فیلمبرداری و طی کردن مراحل تدوین در کنگره ۱۲ هزار شهید استان از آن رونمایی می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی هدف از ساخت این پروژه را روایت تاریخ پرافتخار استان عنوان کرده و ادامه داد: آنچه در این استان قهرمان‌پرور غفلت شده؛ روایت دلاوری شخصیت‌ها، قهرمانان و تاریخ استانی است که سرشار از ناگفته‌های تاریخی بوده که باید گفته و به تصویر کشیده شود.

وی با ابراز خرسندی از ساخت مستند زری خانم، آن را سرمنشأ شروع ساخت روایت‌های تاریخی از زندگی قهرمان استان دانسته و تصریح کرد: امیدوارم با تولید این پروژه، ساخت مجموعه‌های بعدی از روایت دیگر قهرمانان تاریخی استان در دستور کار قرار گرفته و برگ زرینی بر افتخارت استان رقم بخورد.

«زری خانم» عنوان مستند حماسی و بازسازی شده از شجاعت بانویی شجاع از دیار آذربایجان در خرداد سال ۱۲۹۷ شمسی است که برای مانایی سرزمین مادری‌اش، مردان را به نبرد با ارامنه که سودای تصرف شهرستان خوی و دیگر شهرهای آذربایجان را داشتند، فراخوان شیر زنانه می‌دهد.

فیلمبرداری این اثر در هفت مهر ۱۴۰۴ از محل تاریخی دروازه سنگی شهرستان خوی آغاز شده و پس فیلمبرداری چند روزه در روستای عسگرآباد کوه ارومیه در دروازه سنگی خوی به ایستگاه پایانی خود می‌رسد.

کد مطلب 6650422

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    نظرات

    • بهروز IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
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      شیر زن وافتخار شهرستان خوی

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