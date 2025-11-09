کابل: عدم همکاری پاکستان مانع دستیابی به نتایجی در مذاکرات استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای کشور پاکستان را به شکست دور سوم مذاکرات فیمابین در استانبول متهم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان در این خصوص آمده است: هیئت دولت افغانستان با نیت صادقانه برای یافتن راه حل در مذاکرات استانبول شرکت کرد. طرف پاکستانی هیچ تمایلی برای دادن هیچ تعهدی در دور سوم مذاکرات از خود نشان نداد.

وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان در این خصوص اضافه کرد: عدم همکاری پاکستان مانع از دستیابی به نتایج ملموس در مذاکرات استانبول شد.

این در حالیست که وزیر دفاع پاکستان پیشتر در مصاحبه با شبکه «جیو نیوز» درباره مذاکرات استانبول پس از درگیری‌های مرزی با افغانستان گفت: مذاکرات بین دو کشور به دلیل نتایج نامشخص به حالت تعلیق درآمده است. بن‌بست کامل ایجاد شده است. مذاکرات وارد مرحله‌ای نامشخص شده است.