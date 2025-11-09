اهدای اعضای جوان بندرعباسی جان چندین بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوان بر اثر تصادف و ضربات متعدد به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد و پس از دریافت خدمات تخصصی در بخش مراقبتهای ویژه و تأیید مرگ مغزی خانواده ایشان با رضایت کامل اقدام به اهدا اعضای وی کردند.
آرش رحیمی از پزشکان معالج، گفت: با همکاری کارشناسان واحد اهدا و تیم جراحی شیراز دو کلیه و کبد مرحوم همایون به گیرندگان پیوند منتقل شد و جان چندین بیمار نجات یافت.
وی افزود: خانواده مرحوم حیدری سراحی با بخشیدن اعضای فرزندشان میراثی از امید و انسانیت برای جامعه به جا گذاشتند.
محمود حسینپور رئیس واحد اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اهمیت فرهنگی این اقدام، اظهار داشت: این اقدام نه تنها نجات جان انسانها را به همراه داشت بلکه پیامی قدرتمند از ایثار و نوعدوستی در جامعه مخابره کرد.
این اقدام فداکارانه الگویی بیبدیل از روح بزرگ و بخشش انساندوستانه محسوب میشود و نام همایون حیدری سراحی با نجات جان انسانها گره خورده است.
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