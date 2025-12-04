برنج زاده: اراک آمادگی کامل برای میزبانی شهرآورد پایتخت را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برنج‌زاده اظهار کرد: پس از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس برای برگزاری شهرآورد در اراک و موافقت شورای تأمین استان مرکزی تمامی اقدامات لازم آغاز و بخش قابل توجهی از آن اجرا شده است.

وی ادامه داد: در ۲ نشست شورای تأمین استان و سه جلسه کمیسیون امنیت ورزش، ابعاد مختلف برگزاری مسابقه به‌صورت دقیق بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شده و تکالیف دستگاه‌های مختلف نیز برای ایجاد شرایطی منظم و ایمن ابلاغ شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی با اشاره به سوابق موفق اراک در میزبانی رقابت‌های مهم فوتبال گفت: استان مرکزی پیش‌تر سه دیدار حساس از جمله شهرآورد تهران، فینال سوپرجام و فینال جام حذفی را با کیفیت مطلوب برگزار کرده و همین تجربه موفق یکی از دلایل انتخاب اراک برای میزبانی شهرآورد پیش‌رو است.

برنج‌زاده با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات ورود به ورزشگاه اظهار کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت ورزشگاه امام خمینی (ره)، ورود افراد فاقد بلیت به‌طور کامل ممنوع است و بلیت‌فروشی تنها از طریق سامانه اینترنتی انجام می‌شود.

به گفته وی، تماشاگران باید با بلیت الکترونیکی و در محل‌های تعیین شده در ورزشگاه مستقر شوند و از خرید هرگونه بلیت کاغذی به‌دلیل احتمال جعل خودداری کنند.

وی مسیرهای تردد تماشاگران را اعلام کرد و افزود: مسیر ورود آقایان بلوار ورزش و برای بانوان بلوار شهدای گمنام تعیین شده است و درب‌های ورزشگاه نیز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز مسابقه باز خواهد شد و با تکمیل ظرفیت، ورود به‌طور کامل متوقف می‌شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی توصیه کرد: تماشاگران ۲ تا سه ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه حاضر شوند تا با مشکلات ترافیکی مواجه نشوند.

برنج‌زاده افزود: در روز مسابقه مسیرهای منتهی به ورزشگاه شامل بلوار ورزش و بلوار شهدای گمنام مسدود و تردد خودروها ممنوع خواهد بود و سایر محدودیت‌های ترافیکی نیز در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به نبود پارکینگ، از تماشاگران درخواست می‌شود از حمل‌ونقل عمومی برای مراجعه به ورزشگاه استفاده کنند تا با مشکلات ترافیکی مواجه نشوند.

وی همچنین نسبت به ورود وسایل اضافی و ممنوعه از جمله بطری آب، قمقمه و اقلام قابل پرتاب هشدار داد و گفت: این وسایل اجازه ورود نخواهند داشت.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی افزود: آبخوری‌های ورزشگاه تجهیز شده و در صورت نیاز تنها همراه داشتن آب لیوانی مجاز است.

برنج‌زاده بر رعایت شئونات اسلامی و هنجارهای اجتماعی توسط تماشاگران آقایان و بانوان تاکید کرد.

دربی ۱۰۶ (پرسپولیس و استقلال) عصر جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.