به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت بازنمایی مقاومت فرهنگی و اجتماعی تهران و بررسی روایتهای شهری در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را برگزار میکند.
این گردهمایی که در فضایی صمیمانه و اندیشهورزان طراحی شده، با حضور جمعی از مربیان عرصه تعلیم و تربیت، نوجوانان فعال رسانهای و کنشگران فضای مجازی، به بازخوانی تجربههای زیسته دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مستندسازی تحولات شهری در عرصه آموزش میپردازد.
هدف اصلی این رویداد، تقویت گفتمان هویتمحور و تبادل نظر در زمینه نقش رسانه در انعکاس حقانیت و پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران است.
در این مراسم، سخنرانان و موضوعات آن به شرح زیر خواهد بود:
طه ناصح، نوجوان فعال در جنگ ۱۲ روزه، با موضوع «جنگی که منتظرش بودیم» به روایتگری میپردازد.
هادی زینعلی، معلم و پژوهشگر تعلیم و تربیت، در خصوص «نظریه نوجوان پیشران» با مهمانان گفتگو خواهد کرد.
منصور مصطفیزاده، نویسنده و فعال فرهنگی، با موضوع «معمولیهای قهرمان و قهرمانهای معمولی» سخنرانی میکند.
حسین شکیبراد، مدیر فرهنگسرای نوجوان، بحث خود را با عنوان «آنجا که تحول رنگ شجاعت گرفت» ارائه خواهد داد.
جواد کاظمی، مدیر گروه هنری صدر پلاس، با موضوع «پای کارهای روزهای مبادا» صحبت میکند.
حسین حقپناه، فعال حوزه نوجوان، درباره «نوجوان، مرز و هویت ملی» سخن خواهد گفت.
پرستو علیعسگرنجاد، نویسنده و فعال فرهنگی، پرسشی با عنوان «جنگ چه چیزی را در نوجوان ایرانی تغییر داد؟» مطرح کرده و به آن پاسخ خواهد داد.
این برنامه با حضور فعالان رسانهای و کنشگران اجتماعی سنین ۱۳ تا ۱۸ سال و همچنین مربیان تعلیم و تربیت این نسل آیندهساز با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار میشود.
مراسم «روایت شهر» روز سهشنبه مورخ ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه مجموعه فرهنگی و هنری ایوان شمس برگزار خواهد شد.
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