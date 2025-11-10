  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

تهدید شدید کارکنان دولت آمریکا توسط «ترامپ»

تهدید شدید کارکنان دولت آمریکا توسط «ترامپ»

رئیس جمهور آمریکا در چهلمین روز از تعطیلی دولت این کشور کارکنان را چنین تهدید کرد: یا برگردید سرکار، یا بدون مزایای قطع همکاری، بروید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه طی پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: تمام کنترل کنندگان ترافیک هوایی باید فوراً به کار بازگردند، همین حالا! هرکس این کار را نکند، به‌شدت جریمه خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: اما کسانی که فقط گله و شکایت کردند و مرخصی گرفتند، با اینکه می‌دانستند به‌زودی حقوقشان را کامل دریافت خواهند کرد؛ از شما راضی نیستم. شما در برابر حمله جعلی دموکرات‌ها برای ضربه زدن به آمریکا سکوت کردید. در ذهن من، این یک لکه منفی در کارنامه شماست.

ترامپ اضافه کرد: اگر قصد ترک خدمت در آینده نزدیک را دارید، بدون هیچ‌گونه حقوق یا مزایای قطع همکاری، همین حالا بروید.

به‌دنبال رأی سنای آمریکا برای بازگشایی دولت فدرال در روز یکشنبه، امیدها برای پایان تعطیلی طولانی‌مدت دولت که وارد چهلمین روز خود شده بود افزایش یافت.

ترامپ علیه کارمندان:یا برگردید سرکار، یا بدون مزایای قطع همکاری، بروید

کد مطلب 6651534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      این احمق میبیند که بودجه تصویب شد کارمندان به سرکار بر میگردند میخواهد خودش را نشان بدهد من هم هستم اگر این کار میخواستی چرا اول این فرمان را صادر نکردین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها