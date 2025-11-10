تهدید شدید کارکنان دولت آمریکا توسط «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه طی پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: تمام کنترل کنندگان ترافیک هوایی باید فوراً به کار بازگردند، همین حالا! هرکس این کار را نکند، به‌شدت جریمه خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: اما کسانی که فقط گله و شکایت کردند و مرخصی گرفتند، با اینکه می‌دانستند به‌زودی حقوقشان را کامل دریافت خواهند کرد؛ از شما راضی نیستم. شما در برابر حمله جعلی دموکرات‌ها برای ضربه زدن به آمریکا سکوت کردید. در ذهن من، این یک لکه منفی در کارنامه شماست.

ترامپ اضافه کرد: اگر قصد ترک خدمت در آینده نزدیک را دارید، بدون هیچ‌گونه حقوق یا مزایای قطع همکاری، همین حالا بروید.

به‌دنبال رأی سنای آمریکا برای بازگشایی دولت فدرال در روز یکشنبه، امیدها برای پایان تعطیلی طولانی‌مدت دولت که وارد چهلمین روز خود شده بود افزایش یافت.