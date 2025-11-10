ابراز امیدواری رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از احتمال پایان تعطیلی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جیمز مایکل جانسون» (James Michael Johnson) رئیس مجلس نمایندگان آمریکا (که در کنترل جمهوریخواهان است) امروز دوشنبه اعلام کرد: به نظر میرسد کابوس طولانی مدت ما (تعطیلی ۴۰ روزه دولت آمریکا) بالاخره به پایان خود نزدیک میشود. سپاسگزاریم که تعطیلی دولت بالاخره به پایان رسید.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داد: به نظر میرسد برخی از دموکراتها اکنون بالاخره حاضر به انجام خواستههای جمهوریخواهان و رئیس جمهور شدهاند. دولت را نمیتوان برای پیشبرد دستور کار سیاسی کسی به گروگان گرفت. بسیاری از مردم در سراسر کشور مشتاق بازگشایی دولت هستند.
«جیمز مایکل جانسون» سپس افزود: ما از قانونگذاران دموکرات که از لایحه بودجه حمایت کردند، قدردانی میکنیم. قانونگذاران دموکراتی که از این لایحه حمایت کردند، تصمیم گرفتند اصول را بر منافع شخصی خود مقدم بدارند. لایحه بودجه پیشنهادی به ما اجازه میدهد تا ۳۰ ژانویه بودجه دولت را تأمین کنیم. لایحه بودجه پیشنهادی، حقوق معوقه همه کارمندان فدرال را در نظر گرفته است. ممکن است موانع رویهای در مسیر لایحه بودجه ایجاد شود، اما امیدواریم که این اتفاق نیفتد.
گفتنی است که گروهی از سناتورهای دموکرات میانهرو و خسته از ادامه بنبست سیاسی، با جمهوریخواهان همراه شدند تا مصوبه موقت مجلس نمایندگان موسوم به «قطعنامه استمرار تأمین بودجه» در سنا به جریان بیفتد.
رای مثبت سنا، نخستین گام عملی برای پایان دادن به تعطیلی ۴۰ روزه دولت به شمار میرود.
دموکراتها پیشتر در ۱۴ نوبت جلوی پیشبرد همین لایحه را گرفته بودند.
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