به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شأن دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، ترافیک هوایی طی ۲ هفته آینده به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وزیر حمل و نقل آمریکا با گذشت سی و نهمین روز از تعطیلی دولت این کشور گفت: من نمی‌توانم مسئولیت یک سانحه هوایی را برعهده بگیرم، بنابراین تصمیم گرفتیم تعداد پروازها را برای محافظت از مسافران کاهش دهیم.

شأن دافی سپس افزود: خلبانان به طور فزاینده‌ای شکایت دارند که کنترل کنندگان ترافیک هوایی (به دلیل کمبود تعداد کارکنان) خیلی زود پاسخ نمی‌دهند یا عصبی به نظر می‌رسند و این‌ها نشانه‌های جدی هستند.

این مقام آمریکایی اذعان کرد: پروازها تا روز جمعه ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

این در حالیست که پیشتر نیز دولت آمریکا از کاهش تعداد پروازها در این کشور خبر داده بود.

تعطیلی دولت آمریکا سی و نهمین روز خود را سپری کرده و تا ساعاتی دیگر وارد چهلمین روز می‌شود.

بسیاری از خدمات عمومی هنوز در حال تعلیق هستند؛ کارمندان دولت به مرخصی اجباری رفته‌اند و در فرودگاه‌ها اختلال ایجاد شده است.

هنوز هیچ راه‌حلی برای خروج از این بن‌بست دیده نمی‌شود.

در اول اکتبر (۹ مهر ماه) با آغاز رسمی تعطیلی دولت فدرال فعالیت‌های بخش بزرگی از دولت این کشور متوقف شد.

این نخستین تعطیلی دولت در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ است.

تعطیلی مرحله اول شامل خدمات غیرضروری بود و مراکزی چون خدمات پارک‌ها و موزه‌هایی را در بر گرفت که با بودجه فدرال کار می‌کنند. پس از آن هزاران کارمند ادارات فدرال، که شرح وظایف آنها «غیرضروری» تشخیص داده شده بود، به مرخصی اجباری فرستاده شدند. شمار کارکنان فدرالی که مشمول مرخصی اجباری شده‌اند، بیش از ۵۸۷ هزار نفر است.

این در حالیست که تاکنون ۱۴ تلاش در کنگره برای ازسرگیری فعالیت دولت ترامپ با اصرار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر مواضع خود با شکست مواجه شده است.

جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را متهم کرده‌اند که با رد لایحه بودجه، دولت را به شکلی غیرمسئولانه تعطیل کرده‌اند؛ در حالی‌که این لایحه می‌توانست به‌عنوان راه‌حل موقت تا ۲۱ نوامبر دولت را باز نگه دارد.

در مقابل، دموکرات‌ها تأکید دارند مسئولیت مصالحه بر عهده جمهوری‌خواهان است که هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند، اما برای تصویب بودجه در سنا همچنان به حداقل ۸ رأی دموکرات نیاز دارند. تاکنون تنها ۳ سناتور دموکرات به لایحه فعلی رأی موافق داده‌اند، در حالی‌که «رند پل» سناتور جمهوری‌خواه نیز با آن مخالفت کرده است.

دموکرات‌ها همچنین هشدار می‌دهند جمهوری‌خواهان باید افزایش شدید حق بیمه‌ها را در برنامه بیمه درمانی مدنظر قرار دهند؛ چرا که به گفته بنیاد «کایزر»، در صورت لغو اعتبارهای مالیاتی، میانگین حق بیمه‌ها تا ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. ثبت‌نام برای این طرح‌ها از آغاز ماه نوامبر شروع شده است.