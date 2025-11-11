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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

مدیرعامل بانک مسکن:

نقش رسانه ها در اطلاع رسانی اخبار امیدآفرین در جامعه بی بدیل است

نقش رسانه ها در اطلاع رسانی اخبار امیدآفرین در جامعه بی بدیل است

مدیرعامل بانک مسکن در اولین روز از رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵ و با حضور در این نمایشگاه؛ از غرفه رسانه های حاضر در نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، در این بازدید که عضو هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک حضور داشتند؛ علی خورسندیان به گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر در نمایشگاه پرداخت.

وی با تاکید بر نقش برجسته خبرنگاران در شفاف سازی و اطلاع رسانی به آحاد جامعه از تلاش آنها در ارایه اخبار امید آفرین قدردانی کرد.

خورسندیان افزود: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن همواره سعی کرده با اجرای سیاست‌های دولت محترم در بخش مسکن به ویژه طرح نهضت ملی به توسعه این بخش در جامعه کمک کند.

مدیرعامل بانک مسکن رسانه‌ها را بازوی حمایتی بانک در پیشبرد این طرح عنوان و ضمن ارایه آماری از عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی؛ اطلاع رسانی در این خصوص را در راستای امیدآفرینی در جامعه ضروری خواند.

نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ با حضور گسترده فعالان اقتصادی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد و سازمان‌های مرتبط، از دیروز نوزدهم آبان ماه آغاز به کار کرد و تا ۲۲ آبان ماه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش در حال برگزاری است. بانک مسکن نیز در این رویدادبا شعار «ارزش آفرینی پایدار، بازارگاه بانک مسکن» حضوری فعال دارد.

کد مطلب 6652161

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