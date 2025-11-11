رفیعی: حضرت زهرا(س) محور مقاومت و رکن ولایت در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی شامگاه سه‌شنبه در یادواره شهدای شهرستان ساوه که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مردم و جمعی از مسئولان محلی در مسجد انقلاب ساوه برگزار شد، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ اسلام مرکز ثقل شهادت، نماد مقاومت و رکن ولایت است و شهدا با الگوگیری از مکتب فاطمی، روح ایثار، فداکاری و ولایت‌پذیری را در جامعه زنده نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به سخن امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «به‌زودی دو رکن از امت پیامبر و فاطمه (س)» گرفته می‌شود، افزود: فقدان این دو رکن، آغاز دوره صبر و سکوت بزرگ امام علی (ع) بود و از همان‌جا فرهنگ مقاومت و پایداری در مسیر حق شکل گرفت.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا در ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مکتب ولایت و فداکاری است، گفت: مکتب حضرت زهرا (س) مکتب دفاع از حق، اطاعت از ولایت و ایستادگی در برابر ظلم است و شهدا در همه عرصه‌ها، پیرو راستین این مکتب بودند.

وی با تبیین مفهوم «فلاح» در قرآن کریم اظهار کرد: قرآن سه عامل تقوا، توسل و جهاد را برای رستگاری انسان معرفی می‌کند.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به وصیت‌نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این شهید والامقام در وصیت‌نامه خود پنج نعمت امام، درک رهبری، همراهی با مجاهدان، قرار گرفتن در مسیر حضرت زهرا (س) و اشک بر امام حسین (ع) را سرمایه‌های معنوی ماندگار برای انسان عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه امروز میدان جهاد فقط نظامی نیست، اظهار کرد: عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و سایبری نیز از صحنه‌های اصلی جهاد محسوب می‌شوند و وظیفه هر فرد، ثبات قدم و پایداری در برابر فشارها و القائات دشمن است.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: برگزاری چنین مراسم‌هایی در ایام فاطمیه، نه‌تنها یاد شهدا را زنده نگه می‌دارد، بلکه فرصتی برای تعمیق باورهای دینی، تقویت روحیه مقاومت و بازخوانی مکتب فاطمی در جامعه اسلامی است.