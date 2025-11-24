خبرگزاری مهر – گروه استانها: ایام فاطمیه هر سال که فرا میرسد، دلهای مردم ایران دوباره در سوگ بانوی بیبدیل اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، غرق ماتم میشود؛ بانویی که الگوی بینظیر ایمان، معرفت، صبر و دفاع از ولایت بود و نامش همچون چراغی فروزان در طول تاریخ مسیر حقیقتجویان را روشن کرده است. فاطمیه تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه آیینهای از مظلومیت اهلبیت (ع) و یادآور رسالتی بزرگ برای پاسداشت ارزشهایی است که آن بانوی دو عالم برایشان جانفشانی کرد. در این روزها، شهرها و روستاهای ایران در حالی که پرچمهای عزا بر فراز خانهها، حسینیهها و بقاع متبرکه برافراشته میشود، به محفل اشک و دلدادگی تبدیل میگردد؛ محافلی که در آن، نام حضرت مادر، روحها را جلا میدهد و دلها را به سمت حقیقت ناب اسلام میبرد.
کرمانشاه، این خطهی سربلند غرب کشور که در طول تاریخ همواره پرچمدار مقاومت، دیانت و غیرت بوده، در ایام فاطمیه حالوهوایی دیگر دارد. مردم این دیار که عشق به اهلبیت (ع) را در تار و پود فرهنگ و سبک زندگی خود تنیدهاند، در روزهای عزای بانوی قافله نور، با برگزاری مجالس خانگی و هیئات مردمی، بار دیگر نشان میدهند که پیوندشان با مکتب اهلبیت (ع) پیوندی ریشهدار، عاشقانه و ماندگار است. فاطمیه در کرمانشاه، تنها عزاداری نیست؛ بلکه تجدید بیعتی است با آرمانهای حضرت زهرا (س)، با ولایت و با راهی که از کربلا تا دفاع مقدس امتداد یافته است.
امسال ایام فاطمیه در کرمانشاه با رخدادی معنوی و حماسی توأم شده است؛ تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس که پس از سالها غربت و مظلومیت، میهمان مردم شهیدپرور استان شدهاند. گویی حضور این دلاوران بینشان در روزهای عزای حضرت زهرا (س) یادآور آن حقیقت بزرگ است که راه شهیدان از مکتب فاطمی آغاز میشود؛ مکتبی که شجاعت، غیرت دینی، دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر ظلم را به عنوان رسالت تاریخی شیعه تبیین کرده است.
پیکرهای این شهیدان گمنام، بیآنکه نامی از خود به جا بگذارند، با قدمهایی پرصلابت و دلهایی سرشار از ایمان، برای دفاع از وطن و حفظ امنیت مردم جان در طبق اخلاص گذاشتند و امروز، در زمانی که ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، امید و تبیین ارزشهاست، بازگشتهاند تا پیام ایثار و فداکاری را بار دیگر در جامعه طنینانداز کنند. کرمانشاه که خود یادگار حماسههای بزرگ دوران دفاع مقدس است، بار دیگر کفنپوشانی را در آغوش میگیرد که آمدنشان تجدید خاطره عملیاتها، رشادتها و روزهای پرآشوب جبهههای غرب کشور است.
مردم از پیر و جوان، زن و مرد، با چشمانی اشکبار و دلهایی آکنده از احترام، به استقبال پیکرهای این شهیدان آمدند؛ گویی این حضور، عهدی دوباره است میان نسل امروز با نسل ایثار. در همنشینی این دو مناسبت بزرگ—سوگ حضرت زهرا (س) و تشییع شهدای گمنام—پیامی نهفته است؛ پیامی که یادآور میشود برای زنده نگه داشتن مکتب فاطمی، باید راه شهیدان را شناخت، زنده نگه داشت و ادامه داد.
فاطمیه نمایشگاه غیرت مردم است
حجتالاسلام محمد میرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بیبدیل حضرت فاطمه زهرا (س) در عالم خلقت، بر ضرورت شناخت عمیق شخصیت حضرت و عزاداری بر مصائب ایشان تأکید کرد و گفت: فاطمیه تنها یک مراسم عزاداری نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی معرفتی که میتواند جامعه را در برابر انحرافها و آسیبها واکسینه کند.
وی با بیان اینکه شناخت حضرت زهرا (س) تنها در گریه و عزاداری خلاصه نمیشود، افزود: دختر نبی مکرم اسلام (ص) مظهر پاکی، عفاف، بصیرت و دفاع از ولایت است. اگر امروز جامعه اسلامی بخواهد در برابر هجمهها و توطئهها ایستادگی کند، باید به مکتب فاطمی بازگردد؛ مکتبی که سراسر درس مقاومت، ایستادگی و ولایتمداری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، حضرت زهرا (س) را الگوی جاودانه مقاومت دانست و اظهار داشت: در تمام صحنههای تاریخ اسلام، فاطمه زهرا (س) نمونهای بیبدیل از دفاع بی چشمداشت از حق و حقیقت بودهاند؛ الگویی که اگر در جامعه امروز نهادینه شود، بسیاری از مشکلات فرهنگی و اعتقادی ما برطرف خواهد شد.
حجتالاسلام میرزایی در ادامه با اشاره به برنامههای کرمانشاه در سالروز شهادت امابیها (س) گفت: امروز استان کرمانشاه توفیق دارد میزبان پیکرهای مطهر ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس باشد. این پیکرهای نورانی از میدان انقلاب اسلامی تا مسجد جامع کرمانشاه تشییع خواهند شد و حضور مردم در این مراسم، تجدید میثاق دوباره با آرمانهای شهدا و حضرت زهرا (س) است.
وی افزود: عصر و شامگاه امروز نیز اجتماعات عظیم عزاداری فاطمی در نقاط مختلف شهر برگزار میشود؛ اجتماعاتی که قطعاً نمایشگاهی از غیرت، ایمان و تعصب مردم کرمانشاه نسبت به شعائر فاطمی و فرهنگ اهلبیت (ع) خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه تأکید کرد: کرمانشاه همواره در مناسبتهای مذهبی پیشتاز بوده و حضور پرشور مردم در این مراسمها نشان میدهد که محبت اهلبیت (ع) در تار و پود این دیار ریشه دارد. امروز نیز بیشک استان صحنهای ماندگار از عشق فاطمی را رقم خواهد زد.
وی از همه مردم برای شرکت در مراسم تشییع و برنامههای عصر و شامگاه دعوت کرد و گفت: حضور مردم در این روز، علاوه بر بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س)، ادای احترام به شهدایی است که جان خود را برای حراست از ولایت و امنیت کشور تقدیم کردهاند.
مکتب فاطمی، زیربنای فرهنگ مقاومت در جهان اسلام
حجتالاسلام محسن مهدویان، از کارشناسان حوزه معارف اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ایام فاطمیه و ظرفیتهای تربیتی مکتب حضرت زهرا (س) اظهار داشت: ایام فاطمیه فقط یک دوره عزاداری نیست؛ بلکه یک فرصت تمدنی برای بازخوانی مکتبی است که ستونهای مقاومت و هویت شیعی بر آن استوار شده است.
وی افزود: فرهنگ فاطمی فرهنگی است که انسان را از غفلت و بیمسئولیتی بیرون میکشد. بانویی که عمر کوتاه اما پربرکتش سرشار از آگاهی، حضور اجتماعی، ولایتمداری و دفاع از حق بود، امروز هم میتواند نسلهای تازه را برای نبرد با ظلم و ستم و ایستادگی در برابر جبهه باطل تربیت کند.
مکتب فاطمی؛ مکتبی که حاج قاسمها را تربیت میکند
این کارشناس مذهبی با اشاره به تأثیر مکتب فاطمه زهرا (س) در پرورش شخصیتهای مقاوم و مجاهد گفت: وقتی از مکتب حاج قاسم سخن میگوئیم، باید بدانیم این مکتب ریشه در مکتب فاطمی دارد. حاج قاسم سلیمانی محصول فرهنگی بود که در آن اطاعت از ولایت، بصیرت نسبت به دشمن، عمل به تکلیف و دفاع بی چشمداشت از مظلوم ارزش تلقی میشود؛ و همه اینها را میتوان در رفتار و سیره حضرت زهرا (س) بهروشنی دید.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم نسل جدید ما مثل حاج قاسمها تربیت شوند، باید فاطمیه را از یک مراسم صرفاً عاطفی به یک مدرسه معرفتی و تربیتی تبدیل کنیم. فاطمیه میتواند نقطه آغاز برای پرورش جوانانی باشد که در برابر جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و فتنههای سیاسی مصون هستند.
پیوند مکتب فاطمی با فرهنگ مقاومت امروز
حجتالاسلام مهدویان با تأکید بر اینکه فرهنگ فاطمی، زیربنای فرهنگ مقاومت است، اظهار داشت: فرهنگ مقاومت از دل مکتب حضرت زهرا (س) زاده شده است. این فرهنگ یعنی ایستادن در برابر باطل، حتی اگر دنیا علیه تو باشد. یعنی انتخاب تکلیف بر مصلحت. یعنی دفاع از حق حتی با وجود هزینهها.
وی افزود: امروز ملتهای آزاده منطقه، از عراق و سوریه گرفته تا لبنان و یمن، همه از همین فرهنگ الهام گرفتهاند. مقاومت اسلامی بدون روح فاطمیه و بدون الگوی ایستادگی حضرت زهرا (س) امکان شکلگیری نداشت.
شهدای جنگ ۱۲ روزه؛ استمرار خط فاطمی
این کارشناس مذهبی در بخش دیگری از گفتوگو، با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه، اظهار داشت: وقتی مظلومان غزه در جنگ ۱۲ روزه مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند، در واقع ارزشهایی را زنده کردند که در مکتب حضرت زهرا (س) ریشه دارد. شهدای این جنگ، نوجوانانی، بانوانی و مردانی بودند که با دستان خالی اما با قلبی مملو از ایمان، خود را در مسیر دفاع از حقیقت قرار دادند.
وی اضافه کرد: ما امروز در غزه، لبنان، عراق و حتی افغانستان شاهد انسانهایی هستیم که در سختترین شرایط، همان روشی را در پیش گرفتهاند که حضرت زهرا (س) در برابر انحرافات صدر اسلام دنبال کردند: ایستادگی آگاهانه، روشنگری و دفاع تمامقد از ولایت و حق.
فاطمیه؛ جریانساز برای آینده مقاومت
حجتالاسلام مهدویان در پایان با بیان اینکه توجه عمیق به فاطمیه میتواند مسیر آینده جوانان ما را روشن کند، گفت: اگر ما نسل نوجوان و جوانمان را با بصیرت فاطمی آشنا کنیم، هیچ جنگ روانی و عملیات رسانهای نمیتواند آنها را از مسیر حق جدا کند. فاطمیه یک سرمایه مستمر برای امت اسلامی و یک پشتوانه راهبردی برای ادامه مسیر مقاومت تا ظهور امام زمان (عج) است.
وی تأکید کرد: فرهنگ فاطمی یعنی فرهنگ آگاهی، شجاعت، مسئولیتپذیری و ولایتمداری. این همان فرهنگی است که اگر در جامعه نهادینه شود، دشمن در هیچیک از میدانهای سخت، نیمهسخت یا نرم توان غلبه بر ملت ما را نخواهد داشت.
در جمعبندی این گزارش میتوان گفت: ایام فاطمیه در کرمانشاه امسال جلوهای کمنظیر از پیوند عمیق مردم با مکتب اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشته است؛ روزهایی که سوگ مظلومیت حضرت زهرا (س) با استقبال باشکوه از پیکرهای مطهر هفت شهید گمنام درهم آمیخته و صحنهای از اوج ایمان، ولایتمداری و غیرت دینی این دیار را رقم زده است. در کنار عزاداریهای مردمی، کارشناسان مذهبی بر این حقیقت تأکید میکنند که مکتب فاطمی نه فقط یک جریان عاطفی، بلکه مدرسهای تمدنی برای تربیت نسلهای مقاوم است؛ مکتبی که از دل آن شخصیتهایی چون حاج قاسم برخاسته و امروز الهامبخش مجاهدان غزه، لبنان و سراسر جبهه مقاومت است. این همنشینی معنوی—فاطمیه و تشییع شهدا—بار دیگر یادآور میشود که راه شهیدان از خانه فاطمه (س) آغاز شده و فرهنگ فاطمی همچنان ستون هویت، بیداری و مقاومت ملت ایران بهویژه مردم کرمانشاه است.
نظر شما