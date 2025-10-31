رحیمی: حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی جاودان مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه ساوه اظهار کرد: معنای حقیقی روایت این است که حضرت فاطمه زهرا (س) در قیامت شخصیت ممتازی دارند و علاوه بر شخصیت حسبی و نسبی از شخصیت دینی خاصی برخوردارند.

امام جمعه ساوه با اشاره به تقارن دو مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) در مدت کوتاه حیات خویش، چنان در مبارزه با استکبار زمان ایستاد که به الگویی جاودان برای تمامی آزادی‌خواهان تاریخ بدل شد.

وی ادامه داد: استکبارستیزی، حقیقت دین الهی و سیره تمام رهبران الهی اعم از انبیا و ائمه (ع) است، در مکتب حضرت فاطمه (س) اولین گام مواجهه با استکبار روشن‌گری است تا در پی آن جامعه بیدار شود.

اهمیت روز ۱۳ آبان

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به فرارسیدن روز ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز بزرگ بسیار مهم است، همه آن‌هایی که به امنیت و آرامش کشور دلسوزی دارند، راهپیمایی این روز بزرگ را فراموش نکنند، حضور مردم در خیابان‌ها تجسم عینی و محسوس حضور ملت و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب است.

وی افزود: به برکت ولایت فقیه امروز جمهوری اسلامی مسلح به سلاحی است که از سلاح اتمی برنده‌تر است و آن سلاح، اراده و ایمان مردم و همراهی آنان با نظام است.

وی ادامه داد: یکی از درخواست‌های مهم مردم در بازار متلاطم، نظارت جدی و برخورد بدون اغماض با متخلفان است؛ به‌ویژه افرادی که از امتیازات ارزی استفاده کرده و آن‌را در بازار آزاد فروخته یا کالای مورد نظر را وارد نکرده‌اند، هرچند مسئولان قول داده‌اند نظارت را بیشتر کنند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: سیستم‌های نظارتی سنتی، کند، پیچیده و دست‌وپاگیر است و سیستم‌های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات که امکان نظارت لحظه‌ای را فراهم کند، وجود ندارد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: به همین دلیل بسیاری از متخلفان قانون‌گریز می‌شوند یا مسببان اصلی فراموش می‌گردند و در نهایت به بازاریان مظلوم که از قوانین بی‌خبرند سخت گرفته می‌شود.

وی افزود: انتخاب مسئولان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است و در این شرایط حساس، همه باید به دولت برای برون‌رفت از وضعیت ناپایدار اقتصادی کمک کنیم و به جای طرح مباحث تخریبی، دولت را تشویق کنیم تا به سمت ترمیم و تغییرات هدفمند در مدیران حرکت کند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: باید مسئولانی انتخاب شوند که با شرایط جنگ اقتصادی هماهنگ باشند تا بخشی از بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی بازگردد. اما متأسفانه کلاس مدیریت‌ها هر روز پایین‌تر می‌آید.