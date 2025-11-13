به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت حضرت آیتالله مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، آیتالله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، پس از استماع مطالب و سخنان رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: توضیحات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای درخصوص مسائل معتنابه دستگاه قضا، نشاندهنده تسلط ایشان در امور مختلف مربوط به عدلیه است؛ البته باید توجه داشته باشیم که برخی مشکلات به سادگی قابل حل هستند ولیکن رفع بخش دیگری از مشکلات، سخت و پیچیده میباشند.
آیتالله مکارم شیرازی ضمن گلایه از اطاله دادرسیها در مراجع و مراکز قضائی، گفت: یکی از مسائلی که زمینهساز اطاله دادرسی میشود، مقوله کارشناسی پروندههای قضائی است که در این زمینه باید به قوه قضائیه کمک لازم صورت بگیرد؛ از سوی دیگر، برخی وکلا نیز با عملکرد منفی خود، سبب طولانیترشدن روند رسیدگی به پروندهها میشوند.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مسائل فرهنگی در جامعه، گفت: هرچه بیشتر در حوزه فرهنگی جامعه کار شود، با کاهش آمار ورودی پروندهها به عدلیه مواجه خواهیم بود.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین به طرح مطالبی در رابطه با مسکن، ازدواج جوانان، نوسانات نرخ ارز و تأثیرات آن در زندگی مردم و همچنین هوش مصنوعی پرداخت.
وی همچنین خطاب به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: حُسن نیت و تلاش و کوشش شما در رأس کار عدلیه، محرز و مسلّم است و ما موفقیت و سربلندی شما در انجام امور را از خداوند متعال مسئلت میکنیم.
قم- مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، اطاله دادرسی و ضعف در حوزه کارشناسی را از چالشهای جدی دستگاه قضا دانست و خواستار اقدام مؤثر برای رفع این موارد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت حضرت آیتالله مکارم شیرازی، از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
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